기안84, 동거인에 폭로 당했다.."나랑 살기 싫어서 결혼했냐고" ('라…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '라디오스타' 침착맨이 절친 기안84과 동거했던 에피소드를 공개했다.
회식에서 슬럼프를 겪고 있던 기안84를 만난 침착맨은 새로운 아이디어를 위해 작업실을 같이 쓰기로 이야기를 나눴다고. 이에 김구라는 "고각본과 고흐도 그렇게 해서 만난 거예요"라며 두 사람의 운명적인 만남에 깜짝 놀랐다.
각각 안산과 수원에 살던 침착맨과 기안84는 거리가 너무 멀어 조율 끝에 가격이 비슷한 홍대의 반지하를 작업실 겸 자취방으로 마련하게 되면서 얼떨결에 동거를 시작하게 됐다고.
또한 침착맨은 상극의 성향 때문에 생긴 에피소드도 공개했다. 그는 "방에 들어가면 혼자 있고 싶다는 뜻이었는데, 기안84가 방에 자꾸 들어오는 거다"라며 자신의 방에 들어온 기안84의 깨알 성대모사를 해 폭소를 유발했다. 또 그는 "기안84가 잘 때도 슬며시 이불을 갖고 와서 '옆에서 자면 안 되냐'고 물었다"라고 전했다.
이어 침착맨은 "기안84 작가님이 사람을 좋아한다. 외로워하고"라며 당시 작품들도 인간관계와 외로움에 대한 이야기였다고 기안84의 마음을 이해했다.
8개월간 함께 산 이후 결혼을 하며 집에서 나왔다는 침착맨은 "기안84가 '형, 나랑 살기 싫어서 결혼한 거지?'라고 생각했던 시절도 있었다"며 남다른 찐 우정을 자랑했다.
