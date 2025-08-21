스포츠조선

기안84, 동거인에 폭로 당했다.."나랑 살기 싫어서 결혼했냐고" ('라스')

기사입력 2025-08-21 06:02


기안84, 동거인에 폭로 당했다.."나랑 살기 싫어서 결혼했냐고" ('라…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '라디오스타' 침착맨이 절친 기안84과 동거했던 에피소드를 공개했다.

20일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 이세돌, 김희철, 침착맨, 나폴리 맛피아가 출연했다.

이날 침착맨은 절친인 기안84와 과거 동거를 하게 된 사연을 밝혀 눈길을 끌었다.

회식에서 슬럼프를 겪고 있던 기안84를 만난 침착맨은 새로운 아이디어를 위해 작업실을 같이 쓰기로 이야기를 나눴다고. 이에 김구라는 "고각본과 고흐도 그렇게 해서 만난 거예요"라며 두 사람의 운명적인 만남에 깜짝 놀랐다.

각각 안산과 수원에 살던 침착맨과 기안84는 거리가 너무 멀어 조율 끝에 가격이 비슷한 홍대의 반지하를 작업실 겸 자취방으로 마련하게 되면서 얼떨결에 동거를 시작하게 됐다고.


기안84, 동거인에 폭로 당했다.."나랑 살기 싫어서 결혼했냐고" ('라…
이어 침착맨은 기안84와의 동거 당시 고충을 털어놓았다. 기안84는 외향적이고 사람과 어울려 지내는 걸 좋아하는 반면, 침착맨은 혼자 있는 걸 좋아하는 성격이었던 것.

또한 침착맨은 상극의 성향 때문에 생긴 에피소드도 공개했다. 그는 "방에 들어가면 혼자 있고 싶다는 뜻이었는데, 기안84가 방에 자꾸 들어오는 거다"라며 자신의 방에 들어온 기안84의 깨알 성대모사를 해 폭소를 유발했다. 또 그는 "기안84가 잘 때도 슬며시 이불을 갖고 와서 '옆에서 자면 안 되냐'고 물었다"라고 전했다.

이어 침착맨은 "기안84 작가님이 사람을 좋아한다. 외로워하고"라며 당시 작품들도 인간관계와 외로움에 대한 이야기였다고 기안84의 마음을 이해했다.


8개월간 함께 산 이후 결혼을 하며 집에서 나왔다는 침착맨은 "기안84가 '형, 나랑 살기 싫어서 결혼한 거지?'라고 생각했던 시절도 있었다"며 남다른 찐 우정을 자랑했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 700억 건물주인데 매일 배달 신세 "집밥은 몇 년째 못 먹어"

2.

유진, '2년째 쉬는' ♥기태영 저격 "연기 오래 안 해서 어색"

3.

선우용여, LA '부동산업' 아들 집 공개..직접 꾸민 꿈의 '한국식 집'

4.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

5.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 700억 건물주인데 매일 배달 신세 "집밥은 몇 년째 못 먹어"

2.

유진, '2년째 쉬는' ♥기태영 저격 "연기 오래 안 해서 어색"

3.

선우용여, LA '부동산업' 아들 집 공개..직접 꾸민 꿈의 '한국식 집'

4.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

5.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…'HERE WE GO'급 확인, 맨시티 합의 실패

3.

대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행, 올킬 소감은

4.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

5.

'HERE WE GO'급 단독 보도! "강인아 GOODBYE" 얼굴 찢어져도 뛴 유럽 최고 GK, 과르디올라 손잡고 英 입성 임박 "2030년까지 계약"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.