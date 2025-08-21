'민희진 돌려줘' 뉴진스, 대표 바꾼 어도어와 화해할까[SC이슈]

|
[스포츠조선 백지은 기자] 어도어의 수장이 바뀌었다.
앞서 어도어는 지난해 8월 제작과 경영의 분리 및 적절한 인적자원 배치를 통한 조직과 경영 정상화를 위해 인사관리 전문가인 김주영 대표이사를 선임한 바 있다. 어도어 이사회는 이같은 당초 목표가 달성된 것으로 판단하고, 소속 아티스트와 레이블의 성장을 도모함과 동시에 빠른 아티스트 활동 지원과 사업 추진이 가능한 운영 체제로 돌입하기 위해 레이블 경영 실무에 정통한 이 신임 대표 선임을 결정했다.
최근 진행된 전속계약 관련 조정에서도 어도어는 멤버들에게 화해의 손을 내밀었지만, 멤버들은 여전히 민희진 전 대표의 복귀를 주장하며 뜻을 굽히지 않았다. 결국 조정은 결렬됐고 다음달 2차 조정을 앞두고 있다. 이런 가운데 어도어가 실무에 최적화된 이 신임 대표를 선임한 것은 민 전 대표의 부재로 인한 프로듀싱 문제를 지적해 온 뉴진스 멤버들을 설득하기 위한 조치로도 풀이된다.
어도어의 결단이 뉴진스와 화해의 물꼬를 트게될지 관심이 모아지고 있다.
