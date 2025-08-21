스포츠조선

권나라, 양세찬과 열애설 직접 입 연다[SC리뷰]

기사입력 2025-08-21 08:56


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 헬로비너스 출신 권나라가 개그맨 양세찬과의 열애설에 대한 입장을 밝혔다.

20일 공개된 쿠팡플레이 '직장인들 시즌2' 예고편에는 권나라가 등장해 눈길을 끌었다. 권나라는 '바람 피우는 역할 제안이 많이 들어온다'고 고충을 토로했고, 차정원은 "진짜 바람을 피운 적 있냐"고 물어 권나라를 당황하게 했다.

김원훈은 "양세찬과 만났다는 얘기가 있다"고 운을 ?I고, 신동엽은 "양세찬이 아니라는 거냐"라고 캐물었다. 이에 권나라는 동공지진이 일어날 정도로 당황했고, 현장에서 양세찬과의 전화 연결이 이뤄져 관심을 끌었다.


권나라와 양세찬의 열애설은 SBS '런닝맨'에서 시작됐다. 권나라는 '런닝맨'에 게스트로 출연, 양세찬과의 알콩달콩 케미스트리로 화제를 모았다. 권나라의 출연 이후 전소민은 양세찬에게 "내 대학교 후배 잘 있지"라고 물었고, 양세찬은 당황한 모습을 보였다. 전소민은 동덕여자대학교 방송연예과 출신이라 네티즌들은 같은 학교 출신인 권나라를 유력한 후보로 지목했다. 여기에 하하가 자신의 유튜브 채널 등에서 "양세찬이 과거 아이돌과 교제한 경험이 있다"고 언급하고, 권은비가 한 방송에서 "내가 아는 언니랑 만났다"며 양세찬의 과거 연애사를 폭로하면서 권나라와의 열애 의혹에 불이 붙었다.

하지만 권나라와 양세찬 모두 열애설에 대한 입장은 밝히지 않았던 터라 권나라가 해당 의혹에 대해 어떤 말을 할지 관심이 모아지고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

