'내년 봄 완전체' BTS, 컴백 전 전 세계 극장서 복습 시작..'BT…

[스포츠조선 조지영 기자] 방탄소년단이 전 세계 극장에서 공연 실황을 상영한다.
빅히트 뮤직은 "방탄소년단의 여정을 다시금 회상할 수 있는 프로젝트를 준비했다. 스크린에서 그날의 감동과 에너지를 되살려 전 세계 아미(ARMY.팬덤명) 분들과 공유하고자 한다"라고 전했다.
한국에서는 메가박스에서 9월 23일부터 10월 21일까지 약 한 달간 상영되며 티켓은 9월 10일부터 예매할 수 있다. 첫날인 9월 23일 코엑스점에서는 네 편의 공연 실황을 볼 수 있는 특별 상영회가 마련된다. 그외 1주 차에는 2016년과 2017년 콘서트, 2주 차에는 2019년과 2021년 공연을 관람할 수 있다. 3~4주 차에는 4편 모두 상영한다. 해외 상영 일정은 국가/지역별로 상이하며 자세한 내용은 'BTS MOVIE WEEKS' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
한편 방탄소년단은 내년 봄 신보 발매와 대규모 월드투어 개최를 공식 발표했다. 이들은 지난 7월부터 순차적으로 미국에 건너가 음악 작업과 공연 준비에 몰두 중이다. 또한 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse) 등으로 팬들과 활발하게 소통을 이어가고 있다.
