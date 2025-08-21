지드래곤, 대성·태양 초대해 홈파티 열었다.."우리 19살 됐어요" (집…

스포츠조선

지드래곤, 대성·태양 초대해 홈파티 열었다.."우리 19살 됐어요" (집대성)

기사입력 2025-08-21 09:00


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 빅뱅이 데뷔 19주년을 맞아 홈파티를 열었다.

20일 '집대성' 유튜브 채널에는 '[선공개] 빅뱅 19주년 홈 스윗 홈 파티 돌고래밥 집대성'라는 제목의 영상이 공개됐다.

빅뱅 19주년 기념, 대성은 홈파티를 준비하고 멤버들을 초대하기로 했다.

지드래곤은 "집대성~ 집대성~ 내가 왔다. 이곳에 오래된 아이들이 있다고 해서 왔다"고 들어섰다.

지드래곤은 "이 흉물들을 보십쇼. 아주 찐빵처럼 맛있게 생긴"이라며 굿즈를 디스해 웃음을 자아냈다.

또 드디어 '집대성' 배지를 받았다. 지드래곤은 "드디어 받네요. 이게 뭐라구요. 이거 몇 번 나와야 주는 거다. 이걸 받겠다고 제가"라며 너스레를 떨었다.


gip 로고와 첫 대면을 하기도 했다. 지드래곤은 "로고가 어떠냐"는 질문에 "별론데요? 저는 거짓말을 잘 못한다. 저는 맞는 거 같은데 제가 보자기를 푼지 좀 됐다"라며 웃었다.

'돌고래밥'과도 처음 만났다. 지드래곤은 "그분께 영광을 돌린다"라 했고 또다시 환영 선물들이 쏟아졌다.


멤버 소개에 지드래곤은 "야해요"라 했고 대성은 "평범하게 해주세요"라며 난감해 했다.

지드래곤은 "저의 멤버들, 형제들"이라며 태영과 대성을 소개했다. 오랜만에 뭉친 세 사람. 지드래곤은 '프로그램명'에 자신의 캐릭터를 보여줬고 대성은 "너무 귀엽지 않냐"며 좋아했다.

19주년을 축하하는 특별한 3단 케이크도 선물 받았다. 세 사람은 19주년을 맞아 '생일 축하 노래'도 함께 부르며 자축했다.

멤버들은 "이제 내년부터 당당하게" "술 마실 수 있다. 나 아직까지 참았다"며 장난들을 이어갔다.

shyun@sportschosun.com

