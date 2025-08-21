AOA 초아 "다시 돌아가도 팀 탈퇴 했을것…열심히 한다고 안되더라"(파…

지난 20일 오후 6시 유튜브 채널 '이게진짜최종'을 통해 공개된 '파자매 파티' 13화에 AOA 출신 초아가 출연했다.케미'를 선보여 눈길을 모았다.
초아는 AOA 탈퇴 당시의 속내를 허심탄회하게 공개했다. 그는 "번아웃이 와서 (팀을) 탈퇴했다. 그 시기, 소율이 결혼해서 육아를 했을 시간인데 나는 아무것도 안 했다. 누워만 있었다"며 웃픈 자기고백으로 모두를 놀라게 했다. 이어 "아이돌을 오래 꿈꿔서 데뷔했지만, (결과가) 열심히 한다고 되는 것 같지 않았다"며 "가장 힘들 때 블랙핑크, 트와이스가 데뷔했다. 이때 '나는 여기가 고점이다'라고 느꼈다"고 의기의식이 있었음을 솔직히 털어놨다. 그러면서도 "내 행복을 위한 결정이었다. 다시 돌아가도 탈퇴했을 것"이라며 활동 공백을 선택함에 있어 진중한 결심이 있었음을 밝혔다.
또 초아는 "(본의 아니게) 은퇴설이 돌아 3년 동안 아무것도 안 했다"며 "앨범도 다시 발표하고 싶었고, 은퇴라는 말을 (직접) 한 적은 없었다"고 바로잡았다. 이어 "(앨범도) 잘 준비
해서 다시 열심히 활동하고 싶다"고 전하면서, 좋은 음악과 활동으로 증명할 초아의 앞으로의 활약에 기대감을 더했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com