선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 선우용여가 곗돈 사기 피해를 당했다고 고백했다.
선우용여는 먼저 한국에 돌아왔던 때를 회상하며 "근데도 난 섭섭하더라. 취미 삼아 연기하러 가라더라. 그 순간엔 좀 섭섭하더라. 이제 너희들이 엄마가 필요 없구나 싶었다"고 떠올렸다.
하지만 딸 김연재는 "그렇게 할 수밖에 없는 상황이었다. 식당이 다 망했다"고 말했고 선우용여는 "망한 게 아니라 뺏겼다"고 밝혔다.
제작진은 "LA가서 왜 곗돈을 했냐"고 물었고 김연재는 "다 믿는 사람이었고 엄마 혼자 하는 게 아니었다. 엄마가 너무 쇼크 받으셨는데 아빠가 그 사람을 또 찾았다. 근데 그 분이 완전 빈털터리였다"고 답했다.
선우용여는 "그 집까지 가봤는데 14평 집에서 애 넷 데리고 살더라. 그래서 내가 '내 얼굴 알죠? 언제든지 돈 벌면 연락하라' 했다. 그렇게 끝났다. '이런 걸 하면 안 되겠구나' 처음 무섭게 공부했다"고 이야기하다 그때 생각에 울컥한 듯 눈물을 보였다.
김연재는 '엄마가 부엌에서 고생하시는 모습을 자식이 보면 가슴 안 아플 수가 없다. 엄마가 밝게 웃으면서 연기 활동하는 모습이 너무 좋더라. 천직이 있다는 게 너무 좋았다"고 밝혔다.
