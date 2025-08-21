스포츠조선

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

기사입력 2025-08-21 13:50


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 선우용여가 곗돈 사기 피해를 당했다고 고백했다.

20일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에서는 '선우용여 아들이 사는 LA 풍수명당 집 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

선우용여는 LA에 위치한 아들, 딸 집에 방문했다. 선우용여는 자녀들과 43년 전 미국 이민에 간 바 있다. 이후 선우용여는 연기 활동을 위해 먼저 한국에 돌아왔고, 자녀들은 미국에 완전히 정착해 지금까지 살고 있다.

선우용여는 먼저 한국에 돌아왔던 때를 회상하며 "근데도 난 섭섭하더라. 취미 삼아 연기하러 가라더라. 그 순간엔 좀 섭섭하더라. 이제 너희들이 엄마가 필요 없구나 싶었다"고 떠올렸다.

하지만 딸 김연재는 "그렇게 할 수밖에 없는 상황이었다. 식당이 다 망했다"고 말했고 선우용여는 "망한 게 아니라 뺏겼다"고 밝혔다.

선우용여는 "근데 나는 식당했다, 봉제 공장했다 하는 걸 고생이라고 생각 안 했다. 얘네들이랑 같이 있으니까 그걸로 만족했다. 같이 있는 걸로 행복했는데 서울 가니까 하루도 쉬지 않고 일했다. 그래도 내가 하기 싫은 거면 굉장히 힘들었을 거다"라고 밝혔다.


이에 김연재는 "저는 그게 더 좋았던 게 저는 엄마 식당할 때 거기서 일을 많이 했다. (엄마가) 계 같은 거 하셔서 사기 당하셨다. 한번 운전하고 가다가 그 얘기를 듣고 '아악' 하더라. 너무 쇼크 받아서 몇 달 동안 못 일어났다"고 선우용여의 사기 피해를 고백했다.

제작진은 "LA가서 왜 곗돈을 했냐"고 물었고 김연재는 "다 믿는 사람이었고 엄마 혼자 하는 게 아니었다. 엄마가 너무 쇼크 받으셨는데 아빠가 그 사람을 또 찾았다. 근데 그 분이 완전 빈털터리였다"고 답했다.


선우용여는 "그 집까지 가봤는데 14평 집에서 애 넷 데리고 살더라. 그래서 내가 '내 얼굴 알죠? 언제든지 돈 벌면 연락하라' 했다. 그렇게 끝났다. '이런 걸 하면 안 되겠구나' 처음 무섭게 공부했다"고 이야기하다 그때 생각에 울컥한 듯 눈물을 보였다.

김연재는 '엄마가 부엌에서 고생하시는 모습을 자식이 보면 가슴 안 아플 수가 없다. 엄마가 밝게 웃으면서 연기 활동하는 모습이 너무 좋더라. 천직이 있다는 게 너무 좋았다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

