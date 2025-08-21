'강경준 용서' 장신영 "남편 때문에 대박 세 번 놓쳐" 母와 뒷담화 (…

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '신상출시 편스토랑' 장신영이 친정아버지의 멋짐을 자랑한다.

8월 22일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 반찬의 여왕 장신영이 친정엄마와 함께 경동시장을 찾는다. 이 과정에서 자나 깨나 딸 건강 걱정만 하는 친정엄마의 진심, 9,000원으로 즐기는 장신영의 초특급 가성비 꿀맛 메뉴 퍼레이드, 장신영 모녀가 분통을 터뜨리는 아버지의 웃픈(?) 일화까지 모두 공개되는 것으로 알려져 궁금증을 더한다.

이날 공개되는 장신영의 VCR은 나란히 자동차에 앉아 어딘가로 향하는 장신영과 친정엄마의 모습으로 시작됐다. 운전대를 잡은 것은 장신영이 아닌 친정엄마였다. 장신영은 "엄마가 운전을 진짜 잘하신다. 어디 가면 항상 본인이 하시려고 한다"라고 말했다. 실제로 이날도 장신영의 친정엄마는 한 눈에 봐도 프로페셔널한 운전 실력을 자랑해 '편스토랑' 식구들을 깜짝 놀라게 했다.

장신영 친정엄마는 "남편(장신영 아버지) 때문에 면허를 땄다. 남편이 서울에서는 운전을 못하겠다고 하더니 그 뒤로 운전을 안 한다. 내가 하게 됐다"라고 말했다. 이에 장신영은 "아빠는 겁쟁이야"라며 "우리집은 아빠 때문에 안 된 게 많아"라고 폭탄 발언을 해 궁금증을 자아냈다.

장신영 친정엄마는 이에 맞장구치며 "내가 사자고 한 성수동 그 집 샀으면 대박 났을 건데..."라며 "내가 남편 때문에 대박을 세 번 놓쳤다. 나중에 와서 '당신 하고 싶은 대로 해'라고 하는데 이제 와서 뭘 하나. 내가 하자는 대로 했으면 지금 부자 됐지"라며 억울함을 호소해 웃음을 줬다. 티격태격하면서도 아빠의 뒷담화(?)에는 호흡이 착착 맞는 장신영 모녀의 모습이 웃음을 빵 터뜨렸다.

그러면서도 장신영은 아버지의 멋짐도 자랑해 눈길을 끌었다. 친정엄마가 장신영의 어린 시절 얘기를 꺼내며 "(어릴 때 장신영을 보면) 사람들이 어떻게 그렇게 예쁜 딸을 낳았냐고 했다"라고 하자 장신영이 잠시의 고민도 없이 "아빠가 잘생겼잖아"라고 즉답한 것. 이에 친정엄마가 크게 반발하자 장신영은 당황해 웃음을 터트리면서도 "외형적으로는 아빠를 많이 닮았다"라고 못박아 폭소를 유발했다.

이날 장신영 모녀는 단돈 9000원에 구입한 순대, 오소리감투, 편육으로 최강 가성비 4종 요리를 함께 만들며 쉼 없는 티키타카를 보여줘 큰 웃음을 줬다. 함께 할 때면 항상 이야기꽃, 웃음꽃이 피는 장신영과 친정엄마의 유쾌한 요리 일상은 8월 22일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

