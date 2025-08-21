'강경준 용서' 장신영 "남편 때문에 대박 세 번 놓쳐" 母와 뒷담화 (…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '신상출시 편스토랑' 장신영이 친정아버지의 멋짐을 자랑한다.
장신영 친정엄마는 "남편(장신영 아버지) 때문에 면허를 땄다. 남편이 서울에서는 운전을 못하겠다고 하더니 그 뒤로 운전을 안 한다. 내가 하게 됐다"라고 말했다. 이에 장신영은 "아빠는 겁쟁이야"라며 "우리집은 아빠 때문에 안 된 게 많아"라고 폭탄 발언을 해 궁금증을 자아냈다.
장신영 친정엄마는 이에 맞장구치며 "내가 사자고 한 성수동 그 집 샀으면 대박 났을 건데..."라며 "내가 남편 때문에 대박을 세 번 놓쳤다. 나중에 와서 '당신 하고 싶은 대로 해'라고 하는데 이제 와서 뭘 하나. 내가 하자는 대로 했으면 지금 부자 됐지"라며 억울함을 호소해 웃음을 줬다. 티격태격하면서도 아빠의 뒷담화(?)에는 호흡이 착착 맞는 장신영 모녀의 모습이 웃음을 빵 터뜨렸다.
이날 장신영 모녀는 단돈 9000원에 구입한 순대, 오소리감투, 편육으로 최강 가성비 4종 요리를 함께 만들며 쉼 없는 티키타카를 보여줘 큰 웃음을 줬다. 함께 할 때면 항상 이야기꽃, 웃음꽃이 피는 장신영과 친정엄마의 유쾌한 요리 일상은 8월 22일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.
wjlee@sportschosun.com