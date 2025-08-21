스포츠조선

[SCin스타] “얼굴만 한 피자 먹방” 블핑 제니, ‘먹잘알 여신’

기사입력 2025-08-21 15:13


[SCin스타] “얼굴만 한 피자 먹방” 블핑 제니, ‘먹잘알 여신’

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 이탈리아에서의 여유로운 근황을 공개했다.

제니는 20일 자신의 SNS에 "como over if you can"이라는 글과 함께 다수의 사진을 올렸다. 사진 속 제니는 고풍스러운 레스토랑에서 커다란 피자를 마주한 채 진지한 표정을 짓고 있다. 작은 얼굴보다 훨씬 큰 사이즈의 피자에 집중하는 모습이 포착돼 웃음을 자아냈다.

이어 공개된 컷에서는 디저트까지 야무지게 챙기는 제니의 반전 매력이 드러났다. 무대 위 카리스마 넘치는 월드 스타와 달리 맛있는 음식을 즐기는 소녀 같은 모습이 팬심을 자극했다.

한편 제니가 속한 블랙핑크는 현재 전 세계 16개 도시, 31회 공연에 걸친 대규모 월드투어를 이어가고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

2.

선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라이브와이어)

3.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

4.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

5.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

2.

선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라이브와이어)

3.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

4.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

5.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

3.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

4.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

5.

2003년 백인천 소환! 2주만에 천국→지옥행…KS 넘보던 롯데, 22년만의 10연패 '추락' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.