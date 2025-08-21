스포츠조선

민지운 "신보 '핑크, 댄 그레이', 사랑의 시작과 끝을 색깔로 표현"

기사입력 2025-08-21 15:14


사진 제공=SM엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] '신예 R&B 싱어송라이터' 민지운이 신보를 소개했다.

민지운은 21일 서울 강남 엠큐브에서 첫 번째 EP 'Pink, then grey(핑크, 댄 그레이)' 쇼케이스를 열고 "사랑의 시작과 끝을 색깔로 표현한 앨범"이라고 했다.

SM엔터테인먼트 컨템퍼러리 R&B 레이블 KRUCIALIZE의 첫 아티스트 민지운은 22일 첫 번째 EP 앨범 '핑크, 댄 그레이'를 발표한다.

"싱어송라이터 민지운이다"고 인사한 민지운은 "데뷔 전부터 EP를 발표하고 싶다는 꿈이 있었다. 준비해서 발매하게 돼서, 마음이 시원하다. 많은 분 앞에서 소개하게 되니, 지금까지 스태프분들과 일해온 것이 생각나서 설렌다"며 떨리는 마음을 드러냈다.

이번 앨범은 민지운이 전곡 작사, 작곡에 직접 참여했고, '핑크'에서 '그레이'로 이어지는 색의 흐름으로 사랑의 시작과 끝, 그리고 그로 인한 감정적 성장까지 자연스럽게 담아낸 스토리텔링이 돋보인다.

민지운은 "데뷔하고 처음 발매하는 EP라 직접 작사, 작곡한 노래들로 진심을 전달드리고 싶었다. 사랑의 시작과 끝을 색깔로 표현해봤다. 시작할 때는 핑크색처럼 설레고 몽글몽글한데, 시간이 지나면서 무채색 그레이처럼 흩어져 가는 것을 표현했다"라고 신보를 소개했다.

이어 "첫 EP를 발표하게 되면서, 음악적으로 비주얼적으로 고민이 많았다. 곡 작업할 때도 '어떻게 가사를 쓰지?'라고 고민을 많이 했다. 특히 프로듀서분들이 밤이고 아침이고 작업물을 보내주셔서 너무 감사했다. 팀분들과 더 가까워지고 친해진 것 같다"며 작업 과정을 돌이켰다.

타이틀곡 'Scared of Love(스케어드 오브 러브)'는 새로운 연인에게 느끼는 설렘과 불안을 그려낸 팝 R&B 곡으로, 어쿠스틱 기타와 묵직한 베이스, 드럼의 하모니, 애절한 가사, 그리고 민지운의 보컬이 조화를 이루며 깊은 몰입감을 선사한다. 민지운은 "서정적인 곡인데 들으면 들을 수록 꽂히는 것 같다"며 자신했다.


또 다른 타이틀 곡 'byebye(바이바이)'는 무게감 있는 808 베이스와 기타, 보이스 샘플이 어우러진 어반 컨템퍼러리 R&B 곡으로, 글로벌 프로듀서팀 2DUMB의 세련된 사운드 위에 이별을 담담하고도 단호하게 표현한 가사가 더해져 시원한 해방감을 전한다. 민지운은 "사랑을 끝내는 곡을 담대하게 표현했는데 댄스가 가미된 곡이다"라고 했다.

두 타이틀곡을 내세우는 이유로는 "'스케어드 오브 러브'는 서정적인 곡인데, 처음 듣자마자 타이틀곡으로 해야겠더라. 그리고 '바이바이'는 댄스가 가미돼서, 두 개를 번갈아 들으면 재밌을 것 같더라. 조화가 좋은 것 같아서 더블 타이틀곡으로 하게 됐다"고 답했다.

민지운은 지난해 10월 데뷔 싱글 'Sentimental Love'(센티멘털 러브)를 시작으로, 'Someone'(썸원), 'If You Were The Rain (feat. Crush)'(이프 유 워 더 레인)을 통해 자신만의 음악적 색채를 만들어 왔으며, 더욱 깊어진 감성과 뛰어난 송라이팅, 매력적인 보이스로 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 선보일 예정이어서 기대를 모은다.

민지운 첫 EP 앨범 'Pink, then grey'는 8월 22일 오후 1시에 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

