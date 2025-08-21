스포츠조선

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

기사입력 2025-08-21 15:42


김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 코미디언 김주연이 무속인이 된 사연과 함께 팽현숙과 최양락, 최설아와 조현민 부부의 충격적인 점사 결과가 공개된다.

오늘(21일) 방송되는 JTBC '1호가 될 순 없어2'에서는 과거 인기 개그 코너 '주연아'로 활약하던 미녀 코미디언 김주연이 무속인으로 생활 중이라는 사실이 밝혀져 스튜디오가 발칵 뒤집힌다.

김주연은 3년 전 원인 모를 신병을 앓고 신내림을 받게 된 사연을 알려 모두의 안타까움을 산다.

그는 "무려 2년간 하혈을 하고, 두 달 동안 먹지도 자지도 못해 12kg이 빠졌다", "마지막엔 반신마비까지 왔다"고 고백해 모두를 충격에 빠뜨린다.

뿐만 아니라, 본인 입으로 "네 아빠를 데리고 가겠다"라는 말까지 뱉을 정도의 심각한 상황에 다다르자 아버지를 위해 신내림을 받을 수밖에 없었다고 털어놔 탄식을 자아냈다.

김주연은 팽션숙 최양락과 최설아 부부의 이야기를 각각 듣더니 "젊어서 죽은 친구라고 자꾸 나온다" "호스 끼고 돌아가신 거냐"라며 신들린 듯 계속해서 점사를 쏟아내 모두를 놀라게 했다.

또한 팽현숙과 최양락의 부부 궁합을 본 김주연은 충격적인 말을 내뱉는다. "둘은 일부종사 못 한다. 이혼할 팔자다"라며 최근까지도 이혼 위기가 있었다고 보인다는 그의 말에 팽현숙은 "결혼 1년 후, 최양락이 무심하게 돌변했다"며 그간의 상처를 고백하며 결국 눈물을 쏟고 만다.


김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해…
당황한 최양락은 "우리 부부가 이혼 1호가 되냐"고 묻고, 김주연이 생각지도 못한 대답을 했다고 해 궁금증을 더한다.


최설아를 뚫어지게 바라보던 김주연이 "본인, 귀신 보죠?"라며 소름 돋는 질문을 던졌고, 최설아는 "어렸을 때부터 귀신을 봤다, 원인 모를 병으로 걷지 못할 때도 있었다"고 고백해 현장을 아수라장으로 만들었다는 후문.

"설아도 무속인의 길을 걸어야 하는 거냐"라는 걱정스러운 조현민의 질문에 대한 김주연의 대답이 무엇일지 궁금증이 커진다. 최설아는 "사실 조금이 아니라 많이 놀랐다"며 김주연의 신기에

'1호가 될 순 없어2'는 21일 오후 8시 50분 방송된다.

shyun@sportschosun.com

