스포츠조선

“승리의 스트라이크 던진다” 대세 배우 강유석, 두산베어스 시구 출격

기사입력 2025-08-21 15:48


“승리의 스트라이크 던진다” 대세 배우 강유석, 두산베어스 시구 출격

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 강유석이 두산베어스의 승리를 기원하며 잠실 마운드에 오른다.

강유석은 23일 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스와 KT위즈의 정규시즌 경기에서 승리기원 시구를 맡는다. 이번 시구는 '망곰베어스데이'를 맞아 진행되는 행사로 두산 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

강유석은 "망곰베어스데이에 잠실야구장 마운드에 올라 두산베어스 승리기원 시구를 하게 돼 영광"이라며 "다소 긴장되지만 준비 잘해서 반드시 승리의 스트라이크를 던지겠다"고 각오를 전했다.

한편 강유석은 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다', tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'과 '서초동'에 연이어 출연하며 대세 배우로 자리매김했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

스포츠 많이본뉴스
1.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

2.

'세상에' 오타니 151㎞ 타구 맞고도 전력질주라니, 다저스 다 잃을 뻔했다…"하루만 쉬면" 믿어도 될까

3.

손흥민 토트넘 탈출 최고의 선택! HERE WE GO 기자 초대형 폭로 '여기는 망했네'

4.

'충격' 경기 직전 선발 긴급 제외...김하성, '유리몸' 이미지 박히면 1억달러 꿈 '산산조각'

5.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.