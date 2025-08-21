"10년 후에 만나자" 안동역 약속 성사됐을까...'다큐3일' 22일 방…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] "2025년 8월 15일 오전 7시 48분 여기서 만나요"
■ '10년 뒤에 만나요' 불확실성의 산물을 향한 72시간
10년이면 강산도 변한다 했다. 그사이 약속 장소였던 안동역은 폐역이 되었고, 세 사람의 약속을 기록한 프로그램은 2022년 3월 이후 편성 종료되었다. 쉼 없이 흘러가는 시간 속에서 어쩌면 오래전 그 약속도 이미 유효기간을 넘겼을지 모른다. 하지만 모든 것을 알고 떠나는 여행에는 낭만도, 설렘도 없는 법. '다큐멘터리 3일' 제작진은 불확실성 속으로 뛰어들었다. "진공 포장된 제 21살이 여기에 있네요. 3년 후 안동역에서 뵈어요" 새끼손가락을 건 지 7년이 지난 2022년, 약속 당사자 중 한 학생이 쓴 이 댓글이 엔진이 되었다.
|
청춘과 낭만에 대한 갈증 때문이었을까. 각자도생의 시대에서 비효율적이고 소소한 이 약속을 향해 많은 이가 마음을 모았다. 누군가는 납작한 화면 속에서 순도 높은 낭만 조각을 발견했고, 또 다른 누군가는 각박한 현실을 버텨내느라 내동댕이쳤던 자신의 젊은 날을 건져냈다. 세 사람의 어설프고 풋풋한 약속은 우리를 청춘의 한 페이지로 데려갔다.
현실의 가치를 끊임없이 저울질하며 살아가는 지금, 큰돈을 버는 것보다 중요한 것이 무엇일지. 이 예기치 못한 사건이 그 질문에 대답해 줄 수 있을까.
■ 2025년 여름, 멸종 위기의 낭만을 찾아서
2015년 안동역. 우연한 만남에서 이뤄진 세 사람의 약속은 영원한 낭만의 밈으로 남을 것인가, 혹은 10년 전 청춘들이 벌인 해프닝으로 남을 것인가. '다큐멘터리 3일'은 72시간의 여정 끝에서 무엇을 목격했을까.
'다큐멘터리 3일 특별판-어바웃타임 : 10년 전으로의 여행 72시간'은 8월 22일 금요일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.
wjlee@sportschosun.com