스포츠조선

"10년 후에 만나자" 안동역 약속 성사됐을까...'다큐3일' 22일 방송 확정 [공식]

기사입력 2025-08-21 16:06


"10년 후에 만나자" 안동역 약속 성사됐을까...'다큐3일' 22일 방…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] "2025년 8월 15일 오전 7시 48분 여기서 만나요"

2015년 여름, '다큐멘터리 3일' 촬영 감독과 내일로 여행 중이던 두 학생이 새끼손가락을 걸었다. '10년 뒤 오늘' '이곳 안동역'에서 다시 만나자고. 이름도, 사는 곳도, 전화번호도 모른 채 그저 세 사람의 의기투합만으로 만들어낸 구식 약속이었다.

그리고 쏜살같이 흘러간 10년. 약속 72시간 전인 2025년 8월 12일, 흩어졌던 '다큐멘터리 3일' 제작진은 다시 모여 '약속의 주인공' 이지원 촬영 감독을 따라 여정을 떠나기로 했다. "다큐멘터리 또 찍으세요, 10년 후에"라던 학생의 당부를 따라서. 묻지도, 따지지도, 재지도 않고 땡볕으로 돌진하던 '내일로'의 청춘들처럼 제작진도 무작정 기차에 몸을 실었다.

■ '10년 뒤에 만나요' 불확실성의 산물을 향한 72시간

10년이면 강산도 변한다 했다. 그사이 약속 장소였던 안동역은 폐역이 되었고, 세 사람의 약속을 기록한 프로그램은 2022년 3월 이후 편성 종료되었다. 쉼 없이 흘러가는 시간 속에서 어쩌면 오래전 그 약속도 이미 유효기간을 넘겼을지 모른다. 하지만 모든 것을 알고 떠나는 여행에는 낭만도, 설렘도 없는 법. '다큐멘터리 3일' 제작진은 불확실성 속으로 뛰어들었다. "진공 포장된 제 21살이 여기에 있네요. 3년 후 안동역에서 뵈어요" 새끼손가락을 건 지 7년이 지난 2022년, 약속 당사자 중 한 학생이 쓴 이 댓글이 엔진이 되었다.


"10년 후에 만나자" 안동역 약속 성사됐을까...'다큐3일' 22일 방…
■ 왜 모두가 이 작은 약속에 열광했을까

청춘과 낭만에 대한 갈증 때문이었을까. 각자도생의 시대에서 비효율적이고 소소한 이 약속을 향해 많은 이가 마음을 모았다. 누군가는 납작한 화면 속에서 순도 높은 낭만 조각을 발견했고, 또 다른 누군가는 각박한 현실을 버텨내느라 내동댕이쳤던 자신의 젊은 날을 건져냈다. 세 사람의 어설프고 풋풋한 약속은 우리를 청춘의 한 페이지로 데려갔다.

현실의 가치를 끊임없이 저울질하며 살아가는 지금, 큰돈을 버는 것보다 중요한 것이 무엇일지. 이 예기치 못한 사건이 그 질문에 대답해 줄 수 있을까.


■ 2025년 여름, 멸종 위기의 낭만을 찾아서

2015년 안동역. 우연한 만남에서 이뤄진 세 사람의 약속은 영원한 낭만의 밈으로 남을 것인가, 혹은 10년 전 청춘들이 벌인 해프닝으로 남을 것인가. '다큐멘터리 3일'은 72시간의 여정 끝에서 무엇을 목격했을까.

'다큐멘터리 3일 특별판-어바웃타임 : 10년 전으로의 여행 72시간'은 8월 22일 금요일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

스포츠 많이본뉴스
1.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

2.

'세상에' 오타니 151㎞ 타구 맞고도 전력질주라니, 다저스 다 잃을 뻔했다…"하루만 쉬면" 믿어도 될까

3.

손흥민 토트넘 탈출 최고의 선택! HERE WE GO 기자 초대형 폭로 '여기는 망했네'

4.

'충격' 경기 직전 선발 긴급 제외...김하성, '유리몸' 이미지 박히면 1억달러 꿈 '산산조각'

5.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.