김혜수, 두건 쓰고 다닌 이유 드디어 공개 "이마에 큰 상처 가리려고"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 김혜수가 두건 패션을 애용했던 이유를 밝혔다.
이어 스카프를 꺼낸 김혜수는 "저는 항상 스카프를 하나 씩 갖고 다닌다. 저는 혼자서 머리를 전혀 못 만진다. 하나로 묶거나 두건처럼 묶으면 너무 편하다. 색깔이 블랙 쪽이면 어떤 옷이랑도 편하다"고 밝혔다.
김혜수는 두건 패션을 애용한 계기에 대해 "언제부터 애용하기 시작했냐면 '밀수'를 찍을 때 촬영 막바지에 부상이 있었다. 수중 촬영하고 올라오다가 카메라 장비하고 부딪혀서 이마에 굉장히 큰 상처가 있었다. 처음에는 그 상처를 가리는 용도로 시작했는데 하다 보니까 머리를 안 해도 되고 편하더라. 다행히 최근 몇 년 사이에 두건이 트렌디해졌다"고 밝혔다.
"오늘 소개한 아이템 중 세 가지만 가져갈 수 있다"는 말에 김혜수는 대본, 휴대폰, 지갑을 골랐다. 이어 김혜수는 안태진PD의 얼굴이 새겨진 비타민을 고르며 "이거는 깍두기로 넣어달라. 이거 너무 좋다. 이게 너무 예쁜 게 연출부들이 자신의 감독님, 자기의 사수를 너무 사랑하는 게 느껴진다. 이 마음이 너무 예뻐서 이게 너무 좋다. 이거 안 까먹고 계속 갖고 있을 거다. 너무 더운 날은 냉장고에 넣었다가 가방에 다시 넣는다"고 밝혔다.
