김혜수, 두건 쓰고 다닌 이유 드디어 공개 "이마에 큰 상처 가리려고"

기사입력 2025-08-21 20:18


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 김혜수가 두건 패션을 애용했던 이유를 밝혔다.

21일 '보그코리아' 공식 유튜브 채널에서는 '김혜수가 라부부보다 애정하는 콤돌이 키 링? 김혜수의 첫 왓츠 인 마이 백'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

데뷔 이래 최초로 '왓츠 인 마이 백' 콘텐츠를 찍은 김혜수. 김혜수는 "정말 지저분하다"며 20년 된 파우치를 꺼냈다. 파우치 안에는 머리끈, 손소독제, 올리브오일에 죽염까지 있었다. 김혜수는 "(죽염을) 촬영 현장에서 물에 타서 마신다"고 건강 관리 비법을 밝혔다.

이어 스카프를 꺼낸 김혜수는 "저는 항상 스카프를 하나 씩 갖고 다닌다. 저는 혼자서 머리를 전혀 못 만진다. 하나로 묶거나 두건처럼 묶으면 너무 편하다. 색깔이 블랙 쪽이면 어떤 옷이랑도 편하다"고 밝혔다.

김혜수는 두건 패션을 애용한 계기에 대해 "언제부터 애용하기 시작했냐면 '밀수'를 찍을 때 촬영 막바지에 부상이 있었다. 수중 촬영하고 올라오다가 카메라 장비하고 부딪혀서 이마에 굉장히 큰 상처가 있었다. 처음에는 그 상처를 가리는 용도로 시작했는데 하다 보니까 머리를 안 해도 되고 편하더라. 다행히 최근 몇 년 사이에 두건이 트렌디해졌다"고 밝혔다.


가방 속에는 '두 번째 시그널' 안태진PD의 얼굴이 새겨진 비타민도 있었다. 김혜수는 "너무 귀여워서 가지고 다니는데 '두 번째 시그널' 촬영 감독님 생일날이 촬영 일정 중에 있었다. 연출부 중에 한 명이 얼마나 사수를 사랑하는지 감독님 얼굴을 넣어서 만들었다. 이런 센스가 너무 귀여워서 제가 하나 받았는데 가지고 다닌다. 촬영 끝나고도 가지고 다닐 거 같다"고 밝혔다.

"오늘 소개한 아이템 중 세 가지만 가져갈 수 있다"는 말에 김혜수는 대본, 휴대폰, 지갑을 골랐다. 이어 김혜수는 안태진PD의 얼굴이 새겨진 비타민을 고르며 "이거는 깍두기로 넣어달라. 이거 너무 좋다. 이게 너무 예쁜 게 연출부들이 자신의 감독님, 자기의 사수를 너무 사랑하는 게 느껴진다. 이 마음이 너무 예뻐서 이게 너무 좋다. 이거 안 까먹고 계속 갖고 있을 거다. 너무 더운 날은 냉장고에 넣었다가 가방에 다시 넣는다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

