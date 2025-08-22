송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 송하윤(본명 김미선)에게 학창 시절 폭행 피해를 당했다고 주장하는 A 씨가 한국 입국 후 송하윤을 상대로 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.
A 씨는 21일 온라인 커뮤니티에 "송하윤 학폭 폭행 피해자입니다, 송하윤 및 법무법인 상대 공개 법적 대응 입장문"이라는 제목의 글을 올리고 "송하윤과 법률대리인을 무고죄, 정보통신망법상 명예훼손, 허위사실 적시 명예훼손, 강요죄 등으로 고소하겠다. 민사 손해배상도 청구할 계획"이라고 전했다.
또한 송하윤의 고교 전학 기록 공개를 요청했다는 A 씨는 "행정기관으로부터 문서부존재가 아닌 '비공개' 회신을 받았다. 이는 해당 문서가 존재함을 행정적으로 인정한 것"이라고 강조했다.
미국 시민권자인 A 씨는 수사기관 요청에 따라 한국 입국을 준비 중이며, 오는 25일 '4차 입장문'을 공개할 예정이라고 밝혔다.
한편, 송하윤은 지난해 JTBC 사건반장에서 불거진 학폭 논란에 대해 "제보자와 일면식도 없고, 모든 주장은 사실무근"이라고 부인해왔다.
소속사와 법률대리인도 "강제 전학 사실이 없음을 증명하는 자료와 진술서를 제출했다"며 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다.
