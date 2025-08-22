스포츠조선

송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

기사입력 2025-08-22 07:23


송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 송하윤(본명 김미선)에게 학창 시절 폭행 피해를 당했다고 주장하는 A 씨가 한국 입국 후 송하윤을 상대로 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

A 씨는 21일 온라인 커뮤니티에 "송하윤 학폭 폭행 피해자입니다, 송하윤 및 법무법인 상대 공개 법적 대응 입장문"이라는 제목의 글을 올리고 "송하윤과 법률대리인을 무고죄, 정보통신망법상 명예훼손, 허위사실 적시 명예훼손, 강요죄 등으로 고소하겠다. 민사 손해배상도 청구할 계획"이라고 전했다.

그는 지난 7월 송하윤 측에 사안을 종결하자는 제안을 했으나, 송하윤 측이 거절하고 오히려 '허위 자백 사과문'을 요구했다고 주장했다. 이어 "이에 응하지 않자 송하윤 측은 추가 고소를 했다"며 "이는 공익 제보자를 사회적으로 제거하려는 조직적 보복"이라고 목소리를 높였다.

또한 송하윤의 고교 전학 기록 공개를 요청했다는 A 씨는 "행정기관으로부터 문서부존재가 아닌 '비공개' 회신을 받았다. 이는 해당 문서가 존재함을 행정적으로 인정한 것"이라고 강조했다.

미국 시민권자인 A 씨는 수사기관 요청에 따라 한국 입국을 준비 중이며, 오는 25일 '4차 입장문'을 공개할 예정이라고 밝혔다.

한편, 송하윤은 지난해 JTBC 사건반장에서 불거진 학폭 논란에 대해 "제보자와 일면식도 없고, 모든 주장은 사실무근"이라고 부인해왔다.

소속사와 법률대리인도 "강제 전학 사실이 없음을 증명하는 자료와 진술서를 제출했다"며 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김혜수, 두건 쓰고 다닌 이유 드디어 공개 "이마에 큰 상처 가리려고"

2.

최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"

3.

김준호, 다니엘 헤니와 키스하려는 ♥김지민에 질투 폭발 "습관 똑같아"

4.

고명환, 매니저가 190km 졸음운전 사고→뇌출혈+심장 핏덩이 "죽음 기다렸다"

5.

김재욱, 여동생 암 투병에 눈물 "재발만 세 번째, 육종암→신장에 전이" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

김혜수, 두건 쓰고 다닌 이유 드디어 공개 "이마에 큰 상처 가리려고"

2.

최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"

3.

김준호, 다니엘 헤니와 키스하려는 ♥김지민에 질투 폭발 "습관 똑같아"

4.

고명환, 매니저가 190km 졸음운전 사고→뇌출혈+심장 핏덩이 "죽음 기다렸다"

5.

김재욱, 여동생 암 투병에 눈물 "재발만 세 번째, 육종암→신장에 전이" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

노시환 본헤드 → 류현진, 박계범에게 대충격 만루홈런 꽝! 한화, 7회 충격의 대량실점

2.

'충격' PSG 대규모 방출 시작! '한국 에이스' 이강인의 운명은?…수호신은 맨시티 이적 원한다

3.

'대반전' 깜짝 이적! 리버풀 '1540억 맨시티 FW' 선회→'고집 불통 뉴캐슬' 이삭 포기…"이상적인 궁합"

4.

'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]

5.

정우주·이태양 활약에 김경문 감독도 빙긋 웃었다 → "그 정도면 괜찮다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.