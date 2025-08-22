윤시윤, 깨끗한 화장실 집착 이유 고백..."어린시절 단칸방서 공동 사용…

|
|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 윤시윤이 깨끗한 화장실을 집착한 이유를 고백한다.
이날, 윤시윤 母子는 초원 한가운데 위치한 게르에 도착했다. 엄마를 위해 편의성을 갖춘 현대식 게르를 예약한 윤시윤은 한국에서부터 바리바리 챙겨온 엄청난 양의 짐을 펼쳐놓아 스튜디오의 모두를 놀라게 했다.
꺼낸 짐을 하나하나 각 맞춰 정리하는 아들의 모습에 시윤 母는 "대충 하고 나가자"라며 분노를 참지 못하고 이 '한 마디'를 날려 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 모두를 쓰러뜨린 시윤 母의 '한 마디'는 방송을 통해 공개된다.
윤시윤은 "과거 경험으로 인해 현재까지도 깨끗한 화장실에 집착할 수밖에 없다"라며 가슴속 이야기를 고백했다.
이어 윤시윤은 20대에 아들을 키우느라 젊음을 즐기지 못했던 엄마를 위해 "청춘을 즐길 수 있는 여행을 하고 싶었다"라고 진심을 꺼내 보였다. "배움에 아쉬움이 있었다"라고 고백한 시윤 母는 현재 중학교 과정을 공부하며 성인학교에 다니고 있다고 밝혔다.
윤시윤 母子의 가슴속 깊은 이야기와 함께 전하는 마지막 몽골 여행기는 8월 24일 일요일 밤 9시, SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다
narusi@sportschosun.com