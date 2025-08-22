장신영 母, 유재석도 못 받은 서비스 받은 딸에 '뿌듯'

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '신상출시 편스토랑' 장신영과 친정엄마가 국민MC 유재석도 받지 못한 서비스를 받는다.
8월 22일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 반찬의 여왕 장신영이 친정엄마와 함께 친정엄마의 단골 핫플 '경동시장'을 찾는다. 몸에 좋은 한약재부터 각종 식재료까지, 가성비 좋은 가격에 구입할 수 있는 경동시장인 만큼 장신영 모녀의 살림꾼 면모가 빛날 예정. 특히 딸 때문에 흐뭇한 친정엄마의 진심이 많은 여성 시청자들의 공감을 불러올 전망이다.
그렇게 장보기를 마친 모녀가 향한 곳은 가성비 좋기로 유명한 순대 가게였다. 사장님은 단숨에 장신영을 알아보며 반가워했다. 뿐만 아니라 '편스토랑'에서 봤다며, 장신영 친정엄마의 요리 실력을 언급하기도. 급기야 사장님은 편육 서비스를 건네며 "유재석 님한테도 서비스 안 줬다"라고 수줍게 팬심을 전했다. 장신영은 밝은 미소로 인사하며 감사의 마음을 전했다.
장을 보고 집으로 돌아온 모녀. 장신영 친정엄마는 그제야 시장에서 사람들이 딸을 알아봤을 때 내심 느꼈던 뿌듯함을 털어놨다. 엄마는 "우리 딸이 연예인은 연예인이구나"라며 "(장신영이 어렸을 때도) 사람들이 어떻게 그렇게 예쁜 딸을 낳았냐고 했었는데.."라고 덧붙였다. 이어 엄마는 시장에서 사람들이 딸을 반기는 모습을 보며 느낀 솔직한 마음을 전해 장신영이 웃음을 터트리기도.
한편 이날 방송에서는 장신영이 경동시장에서 단돈 9000원에 구입한 순대, 오소리감투, 편육으로 만든 최강 가성비 4종 요리가 공개된다. 짠신영표 9000원의 행복 '돼지고기 부속 4종 요리'를 확인할 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 8월 22일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.
