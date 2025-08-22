스포츠조선

김연아♥고우림 "결혼 3년 차 들어섰지만, 아직도 신혼 같다" ('톡파원 25시')

기사입력 2025-08-22 17:42


김연아♥고우림 "결혼 3년 차 들어섰지만, 아직도 신혼 같다" ('톡파원…

김연아♥고우림 "결혼 3년 차 들어섰지만, 아직도 신혼 같다" ('톡파원…

김연아♥고우림 "결혼 3년 차 들어섰지만, 아직도 신혼 같다" ('톡파원…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]'톡파원 25시'가 랜선 여행은 기본, 국민 사위에 등극한 포레스텔라 고우림의 러브스토리까지 파헤치며 즐거움을 선사한다.

오는 25일(월) 방송될 JTBC '톡파원 25시'에서는 게스트로 출연하는 포레스텔라 고우림과 태국 출신 방송인 프래와 함께 태국 방콕, 영국 런던, 프랑스 리옹, 일본 도쿄 랜선 여행을 출발한다.

이날 방송에서는 전현무가 고우림과의 친분을 밝히며 "녹화 전에 연락이 와 유일하게 부러운 유부남 동생이라고 문자를 보냈다"고 해 관심을 모은다. 이어 전현무는 "알고 보니 1년 전에 주고받은 문자에서도 똑같은 내용을 보냈더라. 진짜 부러웠었나 보다"라고 덧붙였고 고우림은 "많은 분들이 부러워하시죠"라고 말해 스튜디오를 웃음 짓게 만든다.

또한 고우림은 아내 김연아와의 첫 만남도 밝힌다. "제가 되게 빤히 쳐다봤다더라"며 당시 만남을 회상하자 전현무는 "드라마 재밌네"라며 두 사람의 러브스토리에 푹 빠져든 모습을 보여 현장을 폭소케 했다는 후문. "올해 결혼 3년 차에 들어섰지만, 아직도 신혼 같다"는 고우림의 설렘 가득한 러브스토리가 더욱 궁금해지고 있다.


김연아♥고우림 "결혼 3년 차 들어섰지만, 아직도 신혼 같다" ('톡파원…
한편, '톡파원 직구' 코너에서는 태국 방콕을 단돈 5,000밧으로 만끽하는 특별한 코스가 소개된다. 태국 톡파원은 관광부터 체험, 음식, 숙박까지 여행에 필요한 모든 비용을 포함한 코스를 준비하며 '철의 사원'이라 불리는 왓 랏차낫다람, 태국에서 유일하게 글로벌 미식 안내서 1스타를 받은 길거리 음식점이자 블랙핑크 리사와 배우 러셀 크로우, 가수 존 레전드 등 글로벌 스타들도 찾은 맛집에서 게살 오믈렛 먹방도 펼친다.

뿐만 아니라 저렴한 가격이 믿기지 않는 역대급 시티뷰의 고퀄리티 숙소가 출연자들의 놀라움을 자아낸다. 이에 프래는 "이게 제 고향이랍니다"라며 뿌듯함을 드러낸다고.

그런가 하면 영국 톡파원은 런던 한 달 살기 정보를 공유하며 흥미를 고조시킨다. 낭만 가득한 한 달 살기를 할 수 있는 하우스 보트 숙소는 물론 런던의 필수 명소로 꼽히는 시계탑인 빅벤과 2층 버스 투어 체험 등 관광도 알차게 즐길 예정이다.

포레스텔라 고우림, 프래와 유쾌한 랜선 여행을 예고한 JTBC '톡파원 25시'는 오는 25일(월) 저녁 8시 50분에 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 입대 직후 당한 '84억 해킹'…주범 결국 잡혔다

2.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

3.

김경진♥전수민, 결혼 5년 만에 쌍둥이 임신 "부모가 됩니다"

4.

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

5.

방탄소년단 정국 84억 뺏은 中 해커 총책 검거…대기업 회장도 당해[종합]

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 입대 직후 당한 '84억 해킹'…주범 결국 잡혔다

2.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

3.

김경진♥전수민, 결혼 5년 만에 쌍둥이 임신 "부모가 됩니다"

4.

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

5.

방탄소년단 정국 84억 뺏은 中 해커 총책 검거…대기업 회장도 당해[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

1등 LG가 온다.. KIA 라인업 떴다 → 김선빈-최형우-나성범 클린업

3.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

'5연패 대위기' 한화, 폰세 앞세운 선발 라인업 공개 "변화 없이 간다"[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.