스포츠조선

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" ('홍쓴티비')

기사입력 2025-08-22 19:10


홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 홍현희가 아들 준범이에 감동 받았다.

22일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "웃다가 끝난 준범이 생일파티"라며 영상이 게재됐다.

이날 홍현희는 "준범이가 세 돌을 맞았다"면서 남편 제이쓴과 함께 아들 준범 군의 생일파티를 준비했다.

그때 준범이는 엄마 홍현희를 향해 "엄마 축하한다"고 했고, 감격한 홍현희는 "3년 동안 고생 많았다"고 했다. 이어 준범이는 "선물 주겠다"면서 엄마에게 뽀뽀를 해 홍현희를 감동케 했다.

이후 가족은 준범이가 좋아하는 케이크에 알록달록 초를 붙인 뒤, 함께 생일 축하 노래를 불렀다. 이에 준범이의 설렘의 앞니 두 톨은 귀여움 가득했다.


홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" …
이어 말 없이 준범이를 보던 제이쓴은 "언제 이렇게 컸냐"면서 "엄마한테 '낳아줘서 고맙습니다' 라고 해 줄 수 있냐"고 물었다. 이에 준범이는 "엄마 고맙습니다"라고 했고, 홍현희는 또 한번 감동 받았다.

그때 홍현희는 "6살에 미역국 끓여줄 수 있냐"면서 "에르메스 백은 해줄 수 있냐"고 장난을 쳤다. 그러자 준범이는 "안 된다"며 거절했지만, 재차 질문에 "사주겠다"고 해 웃음을 안겼다.

이때 준범이는 자신이 좋아하는 생크림 먹방에 "이거 줘라", "씨 빼달라"고 하자, 제이쓴은 "빼주세요"라며 교정했다. 제이쓴은 "어른들을 만나니까 반말하는 게 좋아보이지 않더라"며 "근데 준범이가 3살이고 몇 번 알려줬더니 낯선 사람들에겐 존댓말을 쓰더라"며 반말 교정 중인 이유를 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

2.

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

3.

김정민, 일본 국가대표된 아들에 "어디에서든 하고싶은 일 하렴"

4.

이영애, 텃밭 일상부터 출근길 패션까지…소탈vs럭셔리 '반전 매력'

5.

'폐섬유종 투병' 유열, 눈물 쏟았다 "다시 살아나 목소리 만나..기적 같은 일" ('다큐3일')

연예 많이본뉴스
1.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

2.

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

3.

김정민, 일본 국가대표된 아들에 "어디에서든 하고싶은 일 하렴"

4.

이영애, 텃밭 일상부터 출근길 패션까지…소탈vs럭셔리 '반전 매력'

5.

'폐섬유종 투병' 유열, 눈물 쏟았다 "다시 살아나 목소리 만나..기적 같은 일" ('다큐3일')

스포츠 많이본뉴스
1.

"류현진 이야기 하기 전에, 점수를 너무 못냈다' 만루홈런보다 뼈아팠던 실패[대전 현장]

2.

'5연패 대위기' 한화, 폰세 앞세운 선발 라인업 공개 "변화 없이 간다"[대전 현장]

3.

빈볼 아냐? KIA 나성범, 왜 오해할 수밖에 없었나 → 꽃범호의 설명 "우투수가 좌타자 등에 던지는 경우가 잘 없다"

4.

"며칠째 말씀드리지만..." 5위와 3G차된 조성환의 한결같은 발언 "두산다운 야구만 생각. 그 결과가 5강으로 이어질 수는"[잠실 코멘트]

5.

꽃범호는 박정우를 위로했다 → "눈치 보고 다니더라.. 본헤드 맞지만 임지열이 잘한 플레이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.