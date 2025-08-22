가수 홍대광, 결혼 깜짝 발표 "♥예비신부는 연하의 비연예인, 잘 살겠다…

|
[스포츠조선 김소희 기자]가수 홍대광이 결혼을 깜짝 발표했다.
한편, 홍대광은 2012년 Mnet '슈퍼스타K4'에 출연해 이름을 알렸고, 당시 최종 4위를 차지한 후 2013년 미니 앨범 1집 '멀어진다'로 정식 데뷔했다.
다음은 홍대광 SNS글 전문
여러분, 오늘은 제 인생에서 가장 소중한 소식을 전하려 합니다.
저, 드디어 결혼을 하게 되었습니다.
어떤 시점에 말씀드리는 게 좋을지 고민하다가 조금 늦게나마 이렇게 마음을 나누게 되네요.
저와 함께할 사람은 평범한 일반인이지만
저에겐 세상 누구보다 특별한 사람이예요
어릴적부터 알고 지낸 만남이 인연이 되어 오랜 시간 제 곁을 지켜주었고 언제나 변함없이 서로를 응원하며 힘이 되어준 고마운 사람 입니다.
철없이 세상을 살아가는 저와는 다르게
그 사람은 야무지고 단단하게 삶을 살아가는 사람입니다
저보다 나이는 어리지만 성숙한 마음과 생각으로 저를 성장하게 하고 더 좋은 사람이 되게 해주는 따뜻하고 강한 마음을 가진 사람이에요.
그리고 무엇보다 부족한 저를 믿고 응원해주시는 여러분들 덕분에 지금까지 음악을 할 수 있었고, 이렇게 행복한 선택을 할 수
있었던 것 같아요
새로운 시작앞에서 선 저희의 발걸을음 부디 좋은 마음으로 응원해주세요.
잘 살겠습니다.
늘 그렇듯 사랑하고 고마워요.