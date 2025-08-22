스포츠조선

가수 홍대광, 결혼 깜짝 발표 "♥예비신부는 연하의 비연예인, 잘 살겠다"[전문]

기사입력 2025-08-22 21:51


[스포츠조선 김소희 기자]가수 홍대광이 결혼을 깜짝 발표했다.

홍대광은 22일 자신의 계정에 "

여러분, 오늘은 제 인생에서 가장 소중한 소식을 전하려 한다. 저, 드디어 결혼을 하게 됐다"라고 결혼 소식을 전했다.

이어 그는 예비신부에 대해 "저와 함께할 사람은 평범한 일반인이지만 저에겐 세상 누구보다 특별한 사람"이라며 "어릴적부터 알고 지낸 만남이 인연이 되어 오랜 시간 제 곁을 지켜주었고 언제나 변함없이 서로를 응원하며 힘이 되어준 고마운 사람"이라고 소개했다.

홍대광은 "철없이 세상을 살아가는 저와는 다르게 그 사람은 야무지고 단단하게 삶을 살아가는 사람이다. 저보다 나이는 어리지만 성숙한 마음과 생각으로 저를 성장하게 하고 더 좋은 사람이 되게 해주는 따뜻하고 강한 마음을 가진 사람"이라며 예비신부에 대한 애정을 드러냈다.


팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 홍대광은 "무엇보다 부족한 저를 믿고 응원해주시는 여러분들 덕분에 지금까지 음악을 할 수 있었고, 이렇게 행복한 선택을 할 수 있었던 것 같다"라며 감사의 인사를 전했다.

홍대광은 "새로운 시작앞에서 선 저희의 발걸을음 부디 좋은 마음으로 응원해달라"면서 "잘 살겠다. 늘 그렇듯 사랑하고 고맙다"고 덧붙였다.

한편, 홍대광은 2012년 Mnet '슈퍼스타K4'에 출연해 이름을 알렸고, 당시 최종 4위를 차지한 후 2013년 미니 앨범 1집 '멀어진다'로 정식 데뷔했다.

