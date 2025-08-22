[공식] BTS 이어 투바투까지, 빅히트와 전원 재계약 "전폭 지원 약속…

|
[스포츠조선 김소희 기자]투모로우바이투게더 멤버 전원이 소속사 빅히트 뮤직과 인연을 이어간다.
같은 날 투모로우바이투게더는 서울 고척스카이돔에서 열린 네 번째 월드투어 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW>' 첫 공연에서 직접 재계약을 언급했다.
리더 수빈은 콘서트 말미 손편지를 낭독하며 "공연을 시작하기 전부터 이 순간이 무척 기다려졌다. 어떻게 우리의 진심을 전할 수 있을까 고민했다"라고 운을 뗐다. 이어 "더 오래, 멀리 가자고 약속했던 것을 지키기 위해 다 같이 멤버 전원이 투모로우바이투게더로서 재계약을 마쳤다. 데뷔부터 오늘 그리고 저희의 또 다른 내일을 이야기하는 순간까지 함께해 주셔서 고맙다"라고 말했다.
|
2023년 미니 5집 '이름의 장: TEMPTATION'은 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 정상에 올랐다. 당시 이 음반은 해당 차트에 19주 연속 자리하는 진기록을 세웠다. 지난 7월 발매된 정규 4집 '별의 장: TOGETHER' 역시 '빌보드 200' 3위로 진입해 3주 째 차트를 지키며 장기 흥행 중이다.
멤버 전원 재계약이라는 반가운 소식을 전한 투모로우바이투게더는 오늘(23일) 고척 스카이돔에서 월드투어 서울 공연 2회차를 이어간다. 이어 9월 9일 산호세를 시작으로 미국 7개, 일본 3개 도시로 향한다.
한편 하이브 뮤직그룹의 레이블 빅히트 뮤직에는 이현, 방탄소년단, 투모로우바이투게더 그리고 8월 18일 데뷔한 신인 그룹 코르티스가 소속돼 있다.