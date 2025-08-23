김도균, 삼각 김밥만 2만 7000개 먹은 사연…"편의점 소비 1억 4천…

스포츠조선

김도균, 삼각 김밥만 2만 7000개 먹은 사연…"편의점 소비 1억 4천만 원"

기사입력 2025-08-23 23:48


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 기타리스트 김도균의 충격적인 생활 습관이 공개됐다.

23일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'는 '나 죽어도 안 죽어'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 최성국은 "김도균을 고발하러 나왔다. 도균이형은 강남 한복판에 사는데 자연인이다. 특정한 패턴을 반복하면서 산다. 근데 이제 60대가 되면서 전화를 안 받으면 걱정이 된다"라고 이야기했다.

홀로 살고 있던 김도균은 오후 3시에 힘겹게 일어나 힘들어 하는 모습을 보였다.

김도균은 "직장인들처럼 출근하는 스케줄이 아니니까 컨디션에 따라 수면 시간이 바뀐다"라고 이야기해 모두를 놀라게 만들었다.

김도균은 "누가 집에 촬영을 오면 청소를 한다. 청소한지 8년 쯤 됐다. 그래서 촬영을 온다고 해서 전날 급하게 청소를 한 거다"라고 말했지만 구석구석 수북이 쌓인 먼지가 공개됐고, 이현이는 "화면으로 보는데도 기침이 나온다"라고 놀랐다.

최성국은 "형 집에 먼지가 얼마나 나오는지 에어컨을 트니까 온 집안에 눈이 내리더라"라고 폭로했다.

양치승은 "이런 분이 TV에 나와도 되냐"며 당황했다. 특히 가정의학과 전문의 박용우는 "지금 이 생활에 익숙해지면 큰일 난다"며 김도균의 생활습관에 우려를 드러냈다.


김도균은 눈 뜨자마자 사탕을 입에 물고 영양제를 챙겨 먹기 시작했다.

이후 김도균은 편의점 삼각김밥을 꺼냈고 "편의점이 등장한 이후 먹기 시작했으니 30년 됐다"라고 말했고, 제작진은 "삼각김밥을 하루 1개씩 1년에 300일 먹었을 때 2만 7000개를 드신거다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

최성국은 "편의점에 긴 김밥도 있는데 왜 삼각김밥만 드시냐"라고 물었고, 김도균은 "부담 없이 먹기에는 삼각김밥이 더 좋다"라고 이야기했다.

최성국은 "도균이 형은 삼각김밥을 어디 업체 편의점 상품인 줄 알아 맞힌다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

이후 외출을 하던 김도균은 한 카페를 찾아 "평소대로 아메라카노 샷 총 6개로 만들어주세요"라며 초콜릿을 먹으며 기다렸고, 패널들은 깜짝 놀랐다.

양치승은 "커피가 먼지가 꽉 응축된걸 드시는 거다"라고 말했고, 금보라는 "선입견이 이상하다. 도균씨는 규칙적으로 생활하는 거 아니냐"라고 편을 들었다.

이에 박용우는 "저렇게 먹는 건 죽어도 못 끝는다. 중독성 있는 카페인과 당까지 동시에 들어오면 못 끊는다. 카페인 하루 섭취량의 상한선이 있다. 기준치를 초과하면 심장에 무리가 된다. 일어나는 시간이랑 자는 시간이 규칙적이면 괜찮은데 그렇지 않기 때문에 위험하다"라고 설명했다.

마지막으로 김도균은 편의점으로 향해 도시락과 삼각김밥까지 야무지게 쇼핑을 했고, 포인트 적립을 이야기했다.

이때 편의점 직원은 편의점 포인트가 무려 103만원이 쌓여 있어 깜짝 놀랐고, 김도균은 "편의점에서 쓴 돈만 1억 4000만원이 넘는다"라고 이야기했다.

