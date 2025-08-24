슈, 임효성과 4년째 별거 중…"이혼NO. 아이들 위해 주말부부로 산다"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 S.E.S 출신 슈와 남편 임효성이 이혼설과 별거설에 대한 솔직한 속마음을 전했다.
22일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 "'이혼설? 별거설?' 슈 부부가 털어놓은 진실"이라는 제목의 영상이 공개됐다.
슈는 "가족은 중3 임유, 초6 쌍둥이 라희, 라율, 그리고 반려견 하랑, 토리, 겨울이까지 있다"며 남편 임효성을 소개했다.
임효성은 "나는 가족 중 옵션"이라고 농담했고, 슈는 "결혼 생활 4년, 친구 생활 11년째"라고 덧붙였다.
임효성은 "그때는 사랑했고 지금은 그렇지 않다. 사람이 변했다. 그땐 착했는데 지금은 악마다"라고 솔직하게 털어놨다.
이에 슈는 "이혼 기사가 많이 났는데, 정말 이혼을 했다면 아이들이 멀어지고 양육비 문제도 생기지 않겠느냐"며 루머를 일축했다.
임효성 역시 "합의가 안 돼서 붙어 있는 게 아니다. 서로 미워하는 마음보다 중요한 건 아이들이라 쉽게 결정을 못한다"고 밝혔다.
현재 주말부부로 지내는 이유에 대해서는 "일 때문에 밖에서 살지만 정해진 규칙은 없다. 금요일이나 토요일에 와서 1~2박 하고 다시 혼자 사는 집으로 돌아간다. 따로 산 지 3~4년 됐다"고 전했다.
슈는 "아이들에게 '아빠는 엄마의 영원한 베스트프렌드'라고 말한다. 우리 사이는 딱 중립"이라고 했고, 임효성은 "얘만 중립이다. 나는 중립 아니다. 아이들이 크면 각자 갈 수도 있다"고 덧붙였다.
