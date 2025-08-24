스포츠조선

슈, 임효성과 4년째 별거 중…"이혼NO. 아이들 위해 주말부부로 산다"

기사입력 2025-08-24 07:01


슈, 임효성과 4년째 별거 중…"이혼NO. 아이들 위해 주말부부로 산다"

슈, 임효성과 4년째 별거 중…"이혼NO. 아이들 위해 주말부부로 산다"

슈, 임효성과 4년째 별거 중…"이혼NO. 아이들 위해 주말부부로 산다"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 S.E.S 출신 슈와 남편 임효성이 이혼설과 별거설에 대한 솔직한 속마음을 전했다.

22일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 "'이혼설? 별거설?' 슈 부부가 털어놓은 진실"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 슈와 임효성이 함께 출연해 현재의 결혼 생활과 그간 불거진 루머에 대해 이야기했다.

슈는 "가족은 중3 임유, 초6 쌍둥이 라희, 라율, 그리고 반려견 하랑, 토리, 겨울이까지 있다"며 남편 임효성을 소개했다.

임효성은 "나는 가족 중 옵션"이라고 농담했고, 슈는 "결혼 생활 4년, 친구 생활 11년째"라고 덧붙였다.

임효성은 "그때는 사랑했고 지금은 그렇지 않다. 사람이 변했다. 그땐 착했는데 지금은 악마다"라고 솔직하게 털어놨다.

이에 슈는 "이혼 기사가 많이 났는데, 정말 이혼을 했다면 아이들이 멀어지고 양육비 문제도 생기지 않겠느냐"며 루머를 일축했다.

임효성 역시 "합의가 안 돼서 붙어 있는 게 아니다. 서로 미워하는 마음보다 중요한 건 아이들이라 쉽게 결정을 못한다"고 밝혔다.


현재 주말부부로 지내는 이유에 대해서는 "일 때문에 밖에서 살지만 정해진 규칙은 없다. 금요일이나 토요일에 와서 1~2박 하고 다시 혼자 사는 집으로 돌아간다. 따로 산 지 3~4년 됐다"고 전했다.

슈는 "아이들에게 '아빠는 엄마의 영원한 베스트프렌드'라고 말한다. 우리 사이는 딱 중립"이라고 했고, 임효성은 "얘만 중립이다. 나는 중립 아니다. 아이들이 크면 각자 갈 수도 있다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 준비중 미팅 방송 참가?..거짓 논란에 "3개월 뒤 ♥아내 만나"(아는형님)

2.

박수홍, 영화 속 한 장면 같은 가족사진..'33kg 감량' ♥김다예 미모 깜짝(행복하다홍)

3.

지드래곤, 경호원에 '억대' 명품시계 선물…"플렉스 미쳤다"

4.

강원래, 도로서 아찔한 사고 당했다...♥김송 "수명 다했다"

5.

'놀뭐' 80s 서울가요제, 이적·윤도현·최종훈까지 '레전드 라인업' 완성

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 준비중 미팅 방송 참가?..거짓 논란에 "3개월 뒤 ♥아내 만나"(아는형님)

2.

박수홍, 영화 속 한 장면 같은 가족사진..'33kg 감량' ♥김다예 미모 깜짝(행복하다홍)

3.

지드래곤, 경호원에 '억대' 명품시계 선물…"플렉스 미쳤다"

4.

강원래, 도로서 아찔한 사고 당했다...♥김송 "수명 다했다"

5.

'놀뭐' 80s 서울가요제, 이적·윤도현·최종훈까지 '레전드 라인업' 완성

스포츠 많이본뉴스
1.

"프로야구 멍든다" 호소에 찬물…"직접 사과한다" 팬에 똑같이 욕설한 KIA 선수 고개 숙였다

2.

"한화 곤두박질친 것도 아니고" LG도 놀랍다, 기적의 8할 승률 어떻게 가능했나[광주 현장]

3.

'충격 6실점' 에이스마저 이러면 어쩌나…KIA 돌파구가 안 보인다[광주 현장]

4.

'3→4→5위' 롯데 진짜 어쩌려고 이러나, 22년만의 충격적 12연패

5.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.