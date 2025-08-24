[SC리뷰] 정일우, ♥고원희한테 파혼당했다…결혼식장은 '술렁' ('화려…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '화려한 날들' 정일우가 결혼식 당일 예상치 못한 파혼을 맞으며 충격을 안겼다.
상철은 의심스러운 마음을 뒤로 하고 결국 상견례에 나섰다. 그러나 보아의 아버지가 "결혼은 2주 뒤로 잡았다"는 말과 함께 신혼집과 혼수까지 준비했다는 사실을 밝히자 상철과 김다정(김희정)은 당혹감을 감추지 못했다. 자존심은 상했지만, 아들이 진심으로 보아를 사랑한다고 믿으며 체면을 내려놓았다.
지은오(정인선)는 고성희(이태란)에게 거액의 인테리어 디자인을 의뢰받았다. 은오는 높은 투자금 외에 디자인 의뢰 비용 3천만 원을 제시하는 성희의 태도에 놀라면서도 그녀를 은인이라 여기며 기뻐했다.
지혁의 충격적인 결혼 소식은 은오에게도 전해졌다. 과거 자신에게 '어울리지 않는다'고 말했던 지혁의 진짜 이유가 경제적 조건 때문임을 확신한 은오는 카페에서 그를 만나 실망감을 드러내고 마음을 정리했다. 이후 은오는 자신을 걱정해 찾아온 성재에게도 거리를 두며, 세 사람의 관계는 더욱 복잡해졌다.
결국 은오는 오랜 짝사랑을 정리하기 위해 결혼식장으로 향했다. 성재는 집 앞으로 은오를 직접 데리러 가며 그녀의 기분을 살폈다. 그녀는 "개운해요"라고 덤덤히 말했지만, 예복을 입은 지혁을 보고 손의 땀을 닦으며 애써 감정을 숨겼다.
방송 말미, 결혼식이 시작됐지만 신부 보아는 끝내 나타나지 않았다. 술렁이는 장내 분위기 속, 지혁의 핸드폰으로 '미안해요, 나 그 사람한테 가요'라는 문자가 도착했다. 이 사실을 알게 된 지혁의 충격 엔딩은 안방극장을 숨죽이게 만들었다.
한편 KBS2 '화려한 날들' 6회는 24일 오후 8시 방송된다.
