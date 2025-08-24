스포츠조선

'출산 4개월차' 손담비 비키니 자태, 잘록한 허리라인 '깜짝' "13kg 감량했다더니"

기사입력 2025-08-24 10:02


'출산 4개월차' 손담비 비키니 자태, 잘록한 허리라인 '깜짝' "13k…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 겸 배우 손담비가 비키니 자태를 뽐냈다.

손담비는 22일 자신의 개인 계정에 "마지막 날 남편이랑 잠깐의 여유와 휴식. 너무 즐거웠다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 손담비는 튜브톱 상의에 비키니 하의로 늘씬한 몸매를 드러냈다. 출산 4개월차임에도 불구하고 잘록한 허리라인이 시선을 강탈했다. 그는 자신의 유튜브 채널에서 출산 후 13kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.

손담비는 2022년 5월 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 결혼해 올해 4월 딸 해이 양을 품에 안았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com




'출산 4개월차' 손담비 비키니 자태, 잘록한 허리라인 '깜짝' "13k…

'출산 4개월차' 손담비 비키니 자태, 잘록한 허리라인 '깜짝' "13k…


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

'24억 건물주' 권은비, 갓물주 등극.."초년생 매니저 위해 저렴하게 월세 내줘" ('전참시')

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

'24억 건물주' 권은비, 갓물주 등극.."초년생 매니저 위해 저렴하게 월세 내줘" ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

2.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

5.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.