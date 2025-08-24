'하시4' 유이수 "학폭 가해자" "유흥업소 근무" 루머→" 외출도 포기…

스포츠조선

[스포츠조선 고재완 기자] '하트시그널4' 출연자 유이수가 허위 루머에 대해 칼을 빼들었다.

유이수는 지난 23일 자신의 개인 계정에 고소 접수증을 올리며 이같은 사실을 공개했다.

그는 "최근 인스타그램을 비롯한 온라인상에서 전혀 사실이 아닌 내용들이 무분별하게 퍼지면서, 많은 분들께 혼란과 불편을 드리게 되어 오랜 고민끝에 조심스럽게 입장을 전하게 되었습니다"라며 "처음엔 시간이 지나면 진실이 드러날 것이라 믿었습니다. 그러나 확인되지 않은 이야기들이 점차 왜곡되고 확대되며, 이제는 저뿐 아니라 제 가족과 소중한 사람들까지 상처를 받는 상황이 되었습니다"라고 심경을 전했다.

이어 그는 "특히 학교폭력과 관련된 허위 주장은 어떠한 사실관계나 근거도 없는 내용이며, SNS에 여러 계정을 만들어 같은 주장을 반복하는 행위는 명백한 악의적 괴롭힘입니다. "학교폭력 가해자", "과거 유흥업소 근무"라는 말도 안 되는 주장들은 사실이 아님을 명백히 말씀 드립니다"라며 "이러한 주장은 어떠한 증거도 없이 감정적 호소와 왜곡된 기억을 바탕으로 여러 SNS 플랫폼을 통해 확산되었고 이로인해 많은 사람들에게 비난의 시선과 따가운 눈초리를 견뎌내야 했습니다"라고 주장했다.

유이수는 또 "계정은 현재 메타 측에서 명예훼손 및 허위사실 유포라는 범죄 연루 가능성이 있다고 판단해 삭제 조치하였으며, 단순 신고만으로는 삭제되지 않는다는 점에서 외부 기관에서도 이 사안을 심각하게 보고 있다는 방증입니다"라며 "또한 특정 계정을 통해 제 신상과 근거 없는 추측성 발언을 공개적으로 퍼뜨리며, 과거 유흥업소 근무를 했다는 허위 사실을 유포하고, 금전을 요구하는 협박까지 있었던 점은 더 이상 묵과할 수 없는 수준이었습니다"라고 강조했다.

덧붙여 그는 "허위사실 유포는 단지 말 몇 마디로 끝나는 일이 아닙니다. 그로 인해 한 사람의 삶과 일상, 미래가 송두리째 흔들릴 수 있습니다. 저는 이번 일을 겪으며, '진실이 아니어도 의심만으로 얼마나 쉽게 사람이 무너질 수 있는지'를 온몸으로 겪었습니다"라며 "숨 쉬는 것조차 버거운 날들이 이어졌고, 누군가의 시선이 두려워 외출을 포기했습니다. 전화벨 소리에도 가슴이 덜컥 내려앉는 날들이 많았고, 이 글을 쓰는 지금도 마음 한편에는 여전히 상처가 남아 있습니다"라고 심경을 고백했다.


