'하시4' 유이수 "학폭 가해자" "유흥업소 근무" 루머→" 외출도 포기…

[스포츠조선 고재완 기자] '하트시그널4' 출연자 유이수가 허위 루머에 대해 칼을 빼들었다.
이어 그는 "특히 학교폭력과 관련된 허위 주장은 어떠한 사실관계나 근거도 없는 내용이며, SNS에 여러 계정을 만들어 같은 주장을 반복하는 행위는 명백한 악의적 괴롭힘입니다. "학교폭력 가해자", "과거 유흥업소 근무"라는 말도 안 되는 주장들은 사실이 아님을 명백히 말씀 드립니다"라며 "이러한 주장은 어떠한 증거도 없이 감정적 호소와 왜곡된 기억을 바탕으로 여러 SNS 플랫폼을 통해 확산되었고 이로인해 많은 사람들에게 비난의 시선과 따가운 눈초리를 견뎌내야 했습니다"라고 주장했다.
유이수는 또 "계정은 현재 메타 측에서 명예훼손 및 허위사실 유포라는 범죄 연루 가능성이 있다고 판단해 삭제 조치하였으며, 단순 신고만으로는 삭제되지 않는다는 점에서 외부 기관에서도 이 사안을 심각하게 보고 있다는 방증입니다"라며 "또한 특정 계정을 통해 제 신상과 근거 없는 추측성 발언을 공개적으로 퍼뜨리며, 과거 유흥업소 근무를 했다는 허위 사실을 유포하고, 금전을 요구하는 협박까지 있었던 점은 더 이상 묵과할 수 없는 수준이었습니다"라고 강조했다.
