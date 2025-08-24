스포츠조선

이지혜, 워킹맘 주말 고충 "아이 둘 태어나고 진짜 헬..♥남편이 센스 발휘"

기사입력 2025-08-24 11:39


이지혜, 워킹맘 주말 고충 "아이 둘 태어나고 진짜 헬..♥남편이 센스 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이지혜가 워킹맘의 주말 일상을 공개했다.

이지혜는 23일 "아이 둘 태어나고 주말은 정말 헬이었어요. 워킹맘이 더 힘든 주말"이라고 털어놨다.

이어 "새벽에 일찍 일어나는 아이는 아빠 손에 이끌려 한강행 당첨. 아이들은 참 좋아하더라구요"라며 "엄마 깨우고 '밥 달라', '일어나라' 이러다 죽겠다 싶었는데 아빠도 살아남는 법을 깨달았는지 주말에 센스를 발휘하더라구요"라며 영상을 공개했다.

영상에는 이지혜, 문재완 부부가 자녀들을 데리고 주말에 일찌감치 한강을 찾아 오붓한 시간을 보내는 모습이 담겼다. 바쁜 와중에도 자녀들과 나들이를 즐기는 부부의 모습이 훈훈함을 자아낸다.


이지혜, 워킹맘 주말 고충 "아이 둘 태어나고 진짜 헬..♥남편이 센스 …
이지혜는 "이젠 둘 다 좀 크니까 부부의 대화 시간도 늘었어요. 제가 왜 남편과 결혼했는지 생각해 보면 대화 재밌었거든요. 그리고 우리 남편 굉장히 웃기잖아요 (내 유머코드)"라며 "오늘따라 좋은 생각 정말 많이 하네요. 장점만 봐야겠어요"라고 전했다.

한편 이지혜는 2017년 3세 연상의 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸 태리와 엘리 양을 두고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

2.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

5.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.