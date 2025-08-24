[SC인터뷰] '트리거' 박윤호 "김남길 선배 눈 보자마자 눈물..마음에…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 신인 배우 박윤호(22)가 '미지의 서울', 그리고 '트리거'를 선보이며 올해의 신인으로 떠올랐다.
'스터디 그룹'부터 '트리거', 그리고 '미지의 서울'까지 연이어 촬영하며 꾸준히 성장했다. 박윤호는 "'스터디 그룹'과 '트리거'는 반 정도 맞물려 찍었다. '스터디 그룹'이 끝날 때쯤에 '트리거'가 시작해서 후반부 쯤에는 겹쳤다. 그 당시에 저는 경험이 없을 때였는데, 감독님과 얘기를 할 수 있는 기회가 많이 없었으니, 작업 하나하나가 다 즐거웠다. 감독님께서 '역할과 조금씩 가까워지고 있다'는 말씀을 해주셨는데, 저에게 정말 많은 것을 알려주셨고, 의견을 많이 물으시면서 하나씩 규진이란 인물을 함께 쌓았다"고 말했다.
특히 '트리거' 촬영에 도움을 준 이는 김남길이었다. 김남길은 '트리거'를 통해 경찰 이도를 연기했고, 총기에 대한 특별한 트라우마를 가진 인물로 등장하면서 박윤호가 연기한 규진에게 극한 공감을 해주기도 했다. 박윤호는 "학생 역할을 많이 하면서 또래들과 연기를 하다가, 선배님과 연기를 하게 되니 처음에는 긴장이 되고 어렵기도 했다. 촬영 장면 역시 부담도 됐다. 제가 남길 선배님의 도움으로 총을 내려놓는 장면이 오디션 때부터 있었는데, 텍스트로는 '울음을 터뜨린다'는 격한 감정으로 묘사가 돼있어서 부담이 컸다"고 입을 열었다.
박윤호는 이어 "처음 느껴보는 감정이기도 했고, 새롭게 하나를 또 배운 느낌이라 지금도 그 말을 항상 되새긴다. 감정신이 있을 때도 선배님이 하셨던 말씀처럼, 혼자 속으로 뭘 하려고 하지 말고, 눈 앞을 보고 눈 앞의 상황에만 집중하자는 것을 지금까지도 의식적으로 되새기는 것 같다. 그 효과를 보는 것 같고, 그 순간이 되게 감사하게 느껴졌다. 그래서 '트리거'가 공개돼서 인터뷰를 하게 된다면, 꼭 이 얘기를 하고 싶다는 생각부터 했다"고 말했다.
|
'미지의 서울'의 호수로 모범생의 이미지를 보여줬던 박윤호는 실제로도 평범한 학창시절을 보냈을 정도로 안정형의 소년이었다고. 중학교 3학년 시절 처음으로 배우를 꿈꾸게 된 이후 현재까지도 모범 배우로 활약 중인 박윤호는 앞으로 새로운 연기를 보여주고 싶다는 바람을 드러내기도 했다. 박윤호는 "한동안 '스터디 그룹'을 끝낸 뒤에는 센 캐릭터의 오디션을 봐서 그런지, 제가 센 이미지라고 생각했었는데, 지금은 '미지의 서울' 속 호수로 기억해주셔서 기분이 좋다. 말씀해주시는 분들마다 저를 다르게 봐주시니, 그게 장점으로 사용될 수 있는 부분이라 기분이 좋다. 앞으로는 찍으면서도 밝고 재미있게 찍을 수 있는 힐링물이나, 일상극을 해보고 싶은 마음이 든다. 극단적 감정에 있는 캐릭터나 장르물을 해보고 싶다는 마음도 든다. 친구들과 사이 좋게 지내고, 트러블도 없고, 소소하고 행복하게 웃으며 밥 먹는 역할을 해보고 싶다"며 "저는 원래 즉흥적인 편이 아니었는데 최근 친구와 남미 여행을 가서 즉흥적으로 살아 보니, 신기한 경험을 했다는 생각이 들었다. 그때 이후로 평소의 저라면 하지 않았을 행동을 하면서 용기를 내게 됐다. '해볼까?'하는 생각이 들면서 시도를 하게 되고 있다"며 웃었다.
박윤호는 '스터디 그룹', '미지의 서울', '트리거'를 통해 올 상반기 최고의 한해를 보냈다고 해도 과언이 아닐 정도. 앞으로 성장할 박윤호의 앞날에 기대가 쏠린다.
