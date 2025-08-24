스포츠조선

[SC인터뷰] '트리거' 박윤호 "김남길 선배 눈 보자마자 눈물..마음에 새겼어요"(종합)

기사입력 2025-08-24 12:42


사진제공=이닛엔터테인먼트

[스포츠조선 문지연 기자] 신인 배우 박윤호(22)가 '미지의 서울', 그리고 '트리거'를 선보이며 올해의 신인으로 떠올랐다.

'밤이 되었습니다'를 시작으로 '스터디그룹', '미지의 서울', 그리고 최근 공개된 '트리거'까지 연이어 작품을 선보이며 시청자들의 마음에 안착한 배우가 있다. 바로 박윤호의 이야기. 박윤호는 정석미남형 외모에 신선한 매력으로 안방의 민심을 저격하면서 대중의 인지도 역시 수직상승한 상태다. 최근 스포츠조선과 만난 박윤호는 "어쩌다 보니 연달아 작품이 공개됐는데, 시기가 잘 맞아떨어지며 운이 좋았던 것 같다"며 웃었다.

이어 박윤호는 "자주 얼굴을 비추다 보니까, 전작품에서 했던 역할도 기억을 많이 해주시고 그런 부분이 체감이 된다. '트리거' 댓글 중에는 '호수야 왜 맞고 있니'라고 하시던데, 그런 게 정말 신기했다. '미지의 서울' 속의 역할을 보고 제 얼굴을 인식해주시고, 기억해주시는 것이 신기했고, 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다. 기억을 해주신다는 게 좋은 의미이기 때문에 기분도 좋았다"고 말했다.

'스터디 그룹'부터 '트리거', 그리고 '미지의 서울'까지 연이어 촬영하며 꾸준히 성장했다. 박윤호는 "'스터디 그룹'과 '트리거'는 반 정도 맞물려 찍었다. '스터디 그룹'이 끝날 때쯤에 '트리거'가 시작해서 후반부 쯤에는 겹쳤다. 그 당시에 저는 경험이 없을 때였는데, 감독님과 얘기를 할 수 있는 기회가 많이 없었으니, 작업 하나하나가 다 즐거웠다. 감독님께서 '역할과 조금씩 가까워지고 있다'는 말씀을 해주셨는데, 저에게 정말 많은 것을 알려주셨고, 의견을 많이 물으시면서 하나씩 규진이란 인물을 함께 쌓았다"고 말했다.

특히 '트리거' 촬영에 도움을 준 이는 김남길이었다. 김남길은 '트리거'를 통해 경찰 이도를 연기했고, 총기에 대한 특별한 트라우마를 가진 인물로 등장하면서 박윤호가 연기한 규진에게 극한 공감을 해주기도 했다. 박윤호는 "학생 역할을 많이 하면서 또래들과 연기를 하다가, 선배님과 연기를 하게 되니 처음에는 긴장이 되고 어렵기도 했다. 촬영 장면 역시 부담도 됐다. 제가 남길 선배님의 도움으로 총을 내려놓는 장면이 오디션 때부터 있었는데, 텍스트로는 '울음을 터뜨린다'는 격한 감정으로 묘사가 돼있어서 부담이 컸다"고 입을 열었다.

박윤호는 "사실, 그런 경험이 많이 없기도 했고, 지방에서 2박 3일을 촬영하면서 제작진 분들께 '대사 수정이 어떻게 됐나' 여쭤보며 마음졸였는데, 촬영 당일 (김남길) 선배님께서 제가 리허설 하는 것을 보시더니 '아무것도 하지 말고, 내가 하는 얘기를 듣고 내 눈만 보라'고 하셨다. 그러면서 차분하게 '규진이라면 이 얘기가 어떻게 들리겠나. 규진이로서 이 얘기를 잘 들어봐라. 아무것도 안 해도 된다. 힘 다 빼고 내 얘기만 잘 들어보라'고 해주셨다. 그러고 촬영에 들어갔는데, 선배님 눈을 보자마자 바로 울음이 터져서 '확실히 선배님이 다르시구나'를 느끼고 많이 배웠다. 저는 뭔가를 보여주기에 급급하고 표현하기에만 급급했는데, 그게 중요한 게 아니라는 것을 그때 많이 느꼈고, 그때 느낀 것을 아직도 연기를 하면서 생각하고 촬영하고 있다"고 말했다.

박윤호는 이어 "처음 느껴보는 감정이기도 했고, 새롭게 하나를 또 배운 느낌이라 지금도 그 말을 항상 되새긴다. 감정신이 있을 때도 선배님이 하셨던 말씀처럼, 혼자 속으로 뭘 하려고 하지 말고, 눈 앞을 보고 눈 앞의 상황에만 집중하자는 것을 지금까지도 의식적으로 되새기는 것 같다. 그 효과를 보는 것 같고, 그 순간이 되게 감사하게 느껴졌다. 그래서 '트리거'가 공개돼서 인터뷰를 하게 된다면, 꼭 이 얘기를 하고 싶다는 생각부터 했다"고 말했다.


어린시절 장난감 총을 갖고 노는 것도 꺼릴 정도로 겁이 많았던 소년이지만, 이제는 액션에 대한 의지도 생겼다. 박윤호는 "어릴 때부터 총을 무서워했는데, 이제는 액션을 하면서 생기는 호흡들이 참 좋다고 느껴졌다. 액션을 하면서 나오는 호흡이 이어지는 감정신에도 도움이 될 때가 많더라. 그래서 액션을 더 좋아하게 됐다. 또 원래 특수요원이 나오는 장르를 좋아하고, 첩보영화를 좋아했는데, 언젠가는 그런 걸 할 수 있으면 좋지 않을까 싶기도 했다"는 꿈을 드러냈다.


'미지의 서울'의 호수로 모범생의 이미지를 보여줬던 박윤호는 실제로도 평범한 학창시절을 보냈을 정도로 안정형의 소년이었다고. 중학교 3학년 시절 처음으로 배우를 꿈꾸게 된 이후 현재까지도 모범 배우로 활약 중인 박윤호는 앞으로 새로운 연기를 보여주고 싶다는 바람을 드러내기도 했다. 박윤호는 "한동안 '스터디 그룹'을 끝낸 뒤에는 센 캐릭터의 오디션을 봐서 그런지, 제가 센 이미지라고 생각했었는데, 지금은 '미지의 서울' 속 호수로 기억해주셔서 기분이 좋다. 말씀해주시는 분들마다 저를 다르게 봐주시니, 그게 장점으로 사용될 수 있는 부분이라 기분이 좋다. 앞으로는 찍으면서도 밝고 재미있게 찍을 수 있는 힐링물이나, 일상극을 해보고 싶은 마음이 든다. 극단적 감정에 있는 캐릭터나 장르물을 해보고 싶다는 마음도 든다. 친구들과 사이 좋게 지내고, 트러블도 없고, 소소하고 행복하게 웃으며 밥 먹는 역할을 해보고 싶다"며 "저는 원래 즉흥적인 편이 아니었는데 최근 친구와 남미 여행을 가서 즉흥적으로 살아 보니, 신기한 경험을 했다는 생각이 들었다. 그때 이후로 평소의 저라면 하지 않았을 행동을 하면서 용기를 내게 됐다. '해볼까?'하는 생각이 들면서 시도를 하게 되고 있다"며 웃었다.

박윤호는 '스터디 그룹', '미지의 서울', '트리거'를 통해 올 상반기 최고의 한해를 보냈다고 해도 과언이 아닐 정도. 앞으로 성장할 박윤호의 앞날에 기대가 쏠린다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

