'10kg 감량, 성형오해 해명' 소유, 워터밤 점령한 '원조 섹시女神'

기사입력 2025-08-24 13:46


[스포츠조선 고재완 기자] 가수 소유가 '워터밤'을 점령했다.

소유는 24일 자신의 개인 계정에 사진 여러장을 공개했다.

사진 속 소유는 워터밤 현장에서 무대를 꾸미고 있는 모습. 타이트한 민소매 티셔츠에 데님 핫팬츠로 패션 센스를 자랑했다. 특유의 대문자 S라인 몸매가 시선을 강탈했다. 특히 깊게 파인 상의로 인해 섹시함이 배가됐다.

한편, 소유는 최근 불거진 성형설로 화제를 모았다. 10kg 감량 이후 달라진 분위기에 논란이 된 소유는 라이브 방송에서 "앞트임과 오버립은 메이크업으로 만들었고 쌍꺼풀은 자연산이다"고 해명했다.
