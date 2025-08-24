스포츠조선

[공식]갓세븐 유겸, 9월 29일 입대…육군 군악대 복무, 차은우 만나나(전문)

최종수정 2025-08-24 14:29

갓세븐 유겸. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 갓세븐 유겸이 국방의 의무를 위해 잠시 자리를 비운다.

유겸 소속사 AOMG는 23일 공식 SNS를 통해 유겸의 입대 관련 소식을 안내했다.

AOMG는 "유겸은 최근 병무청으로부터 '전문 특기병' 최종 합격 통보를 받았다"라며 "이에 따라 유겸은 병역의 의무를 다하기 위하여 9월 29일 입소하여 기초군사훈련을 받은 뒤, 육군 군악대에서 병역의 의무를 이행할 예정"이라고 했다.

29일 입소식 관련해서는 "입소식은 유겸 이외에도 많은 군 장병들과 가족 등이 참석하는 자리인 만큼, 현장 혼잡에 따른 안전사고 예방을 위해 일정 및 장소는 공개하지 않을 예정"이라고 알렸다.

그러면서 "입소식 방문을 삼가주시기를 부탁드리며, 유겸의 입대 당일 별도의 행사 또한 진행하지 않는 점 함께 안내드린다"고 덧붙였다.

끝으로 팬들에게 "성실히 군 복무를 마치고 복귀할 유겸에게 지속적인 응원과 사랑 부탁드리며, AOMG도 군 복무 기간 동안 지원과 응원을 아끼지 않겠다"고 했다.

유겸도 이날 손편지를 남겨, 아가새(갓세븐 공식 팬클럽) 입대 소식을 전했다. 유겸은 "12년째 함께 하고 있는 우리 아가새에게. 먼저 우리나라를 위해 몸 조심히 건강히 군대 들어가서 잘 하고 오겠다고 말하고 싶었다"라며 운을 뗐다.

이어 "진짜 다치지 않고, 잘 다녀올 테니까 아가새도 꼭 몸 건강하게 밥 잘 챙겨먹고 잘 지내고 있어야 된다"라며 약속했다.


또 "보름달이든, 초승달이든, 반달이든 달이 떠 있으면 제 생각해주고 보고 싶으면 제 노래 들으면서 그리워해달라. 저도 같은 달을 보면서 여러분 생각하면서 더 열심히 잘 지내겠다"고 말했다.

유겸은 갓세븐 한국 멤버 중 JB, 진영 다음으로 세 번째 입대 주자가 됐다. JB는 2023년 2월부터 지난해 11월까지 사회복무요원으로 군 복무를 했고, 진영은 2023년 3월에 입대해 지난해 11월 육군 만기 전역했다.

유겸이 복무하게 될 육군 군악대에는 아스트로 차은우, 아이콘 김동혁, 더보이즈 상연, NCT 재현, 김우석 등이 소속돼 있다.

다음은 AOMG 공지 전문.

안녕하세요, AOMG입니다.

우선 소속 아티스트 유겸을 사랑해 주시는 모든 팬분들께 감사의 인사를 드립니다. 유겸의 군 입대 관련 안내드립니다.

유겸은 최근 병무청으로부터 '전문 특기병' 최종 합격 통보를 받았습니다.

이에 따라 유겸은 병역의 의무를 다하기 위하여 9월 29일 입소하여 기초군사훈련을 받은 뒤, 육군 군악대에서 병역의 의무를 이행할 예정입니다.

입소식은 유겸 이외에도 많은 군 장병들과 가족 등이 참석하는 자리인 만큼, 현장 혼잡에 따른 안전사고 예방을 위해 일정 및 장소는 공개하지 않을 예정입니다. 하여 입소식 방문을 삼가주시기를 부탁드리며, 유겸의 입대 당일 별도의 행사 또한 진행하지 않는 점 함께 안내드립니다.

성실히 군 복무를 마치고 복귀할 유겸에게 지속적인 응원과 사랑 부탁드리며, AOMG도 군 복무 기간 동안 지원과 응원을 아끼지 않겠습니다.

감사합니다.

다음은 유겸 손편지.


