'결혼 초읽기' 김종국, 논현동 신혼집…62억 현금 매입 이유 고백(깡시…

김종국은 지난 23일 공개된 방송인 이시안의 유튜브 채널 '깡시안' 의 ''최종 보스' 김종국 & '최약체' 프로미스나인 박지원 (feat. 씨름 3종) | [깡시안] EP2'라는 제목의 영상에 게스트로출연했다.
영상에서 이시안이 "62억 건물주가 됐다고 들었다"고 묻자 김종국은 "건물주는 아니고 집을 샀다. 투자는 아니고 실거주 목적"이라고 말했다.
이어 김종국은 "이자 내는 게 싫었다. 부러워할 게 없다. 난 재테크가 없다. 살면서 '꽁돈' 복이 없다. 해보려고 해도 안 되서 일해서 저축한다"며 "나처럼 하라고 권하지 않는다. 다들 현명하게 재테크하시는 걸 추천한다"라고 전하기도 했다.
김종국은 지난 4월 서울 강남구 논현동에 거래가 62억원에 달하는 고급빌라를 매입한 것으로 알려졌다. 근저당권도 설정되지 않아 전액 현금 매입한 사실이 알려졌다.
한편 김종국은 지난 18일 깜짝 결혼 발표를 해 모두를 놀라게 했다. 그는 "저 장가갑니다. 올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 저의 반쪽을 만들었다. 결혼식은 가까운 시일에 가능한 그리 크지 않은 규모로 가족 친지분들 그리고 몇몇 지인분들과 조용히 치르려고 한다"고 자필 편지를 공개한 뒤 이날 진행된 SBS '런닝맨' 녹화에서 직접 결혼 발표를 했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com