스포츠조선

권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시)

기사입력 2025-08-24 18:06


권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시…
사진 출처=권은비 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 권은비가 화제를 모았던 '워터밤' 의상과 관련해 속내를 밝혔다.

권은비는 지난 23일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에 출연해 모델 이시안과의 일상을 공개했다. 두 사람은 Mnet '프로듀스48'을 통해 인연을 맺은 절친으로, 올해 '워터밤 서울 2025' 무대에 함께 올랐다.


권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시…
'전참시' 방송화면 캡처
이날 방송에서 이시안은 "언니 의상을 보면서 내가 얼마나 모아야 하는지 체크할 수 있다. 전날에는 흰색 민소매를 입고 왔는데 실제 무대에서는 비키니를 입었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 권은비는 "사진으로는 보여줬다. 무대에서 입는 건 괜찮지만 연습실에서 입기에는 민망했다"고 해명했다.

이어 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸 어떡하냐. 왜 나한테 뭐라고 하냐. 엄마한테는 뭐라고 못하면서"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.


권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시…
'전참시' 방송화면 캡처
권은비는 최근 건강 이상으로 '워터밤 부산 2025' 무대를 취소하기도 했다. 그는 "무대 준비를 하느라 혹독하게 다이어트를 하면서 무리가 됐다"며 "보통 47~48kg이었는데 당시 41~42kg까지 체중이 줄었다. 지금은 건강 회복을 위해 식단을 다시 챙기고 있다"고 설명했다.

매니저 역시 "공연 이틀 전 연습 중 쓰러질 정도로 상태가 안 좋아 의사 소견에 따라 취소했다"며 "은비가 워터밤으로만 이슈가 된 게 아니라 실력을 잘 알기에 자신 있게 무대에 올렸다"고 전했다.

아이즈원 출신으로 솔로 활동을 이어온 권은비는 2023년부터 3년째 워터밤 무대에 오르며 '워터밤 여신'이라는 수식어를 얻었다. 화끈한 퍼포먼스와 카리스마 넘치는 무대로 여름을 대표하는 무대 장인으로 자리매김했다.


권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시…
'전참시' 방송화면 캡처

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

2.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

3.

'현빈♥' 손예진, 子 아침식사 정성 넘쳐흐를 듯…"아들맘이란 이런 것"

4.

'띠동갑 커플' 김지석♥이주명, 하와이 여행 떠났나…"사생활 확인 어려워" [SC이슈]

5.

은지원, '1박 2일' 원년 멤버 지상렬 하차 이유 밝혔다.."연기한다고 관둬"

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

2.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

3.

'현빈♥' 손예진, 子 아침식사 정성 넘쳐흐를 듯…"아들맘이란 이런 것"

4.

'띠동갑 커플' 김지석♥이주명, 하와이 여행 떠났나…"사생활 확인 어려워" [SC이슈]

5.

은지원, '1박 2일' 원년 멤버 지상렬 하차 이유 밝혔다.."연기한다고 관둬"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'6월 돌풍 주역' 고종욱 1군 말소, 박재현 등록…"열이 나고 염증 수치가 높다고"[광주 라인업]

3.

'6연패 탈출 → 위닝 가자' 한화 필승 라인업 그대로 유지했다…1번 이원석[대전 현장]

4.

'희소식' 타구 맞고 고통스러워했던 대전왕자, 드디어 돌아온다[대전 현장]

5.

"3루 안 된다고 2루 가는건 진짜 별로" 도망치듯 가지는 말자 → 조성환 감독대행이 '1라운더'를 다루는 법

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.