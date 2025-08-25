스포츠조선

"도경완이 서브" 장윤정, 김진웅 무시 발언 용서 "사과에도 용기 필요" [전문]

기사입력 2025-08-25 07:33


"도경완이 서브" 장윤정, 김진웅 무시 발언 용서 "사과에도 용기 필요"…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 김진웅 KBS 아나운서가 장윤정 도경완 부부를 두고 무례한 발언을 해 논란이 인 가운데, 장윤정이 김진웅 아나운서의 사과를 받아주는 대인배 면모를 보였다.

장윤정은 25일 "

정말 많은 분들께서 제 글에 공감해주시고 속상했던 마음 달래주셔서 감사의 말씀 올린다"며 "
조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔다"고 김진웅 아나운서에게 직접 사과를 받았다고 밝혔다.

장윤정은 "사과하는 데에는 용기가 필요했을 테고 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다"며 "앞날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바라겠다"고 김진웅 아나운서를 너그러이 용서했다.

김진웅 아나운서는 지난 24일 방송된 KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 도경완 장윤정 부부를 두고 무례한 발언을 해 논란이 일었다. 결혼정보회사에서 상담을 받던 중 엄지인 아나운서는 "개인적으로 남자 후배들 중에 장가를 잘 갔다 하는 친구가 도경완"이라고 언급했는데, 김진웅 아나운서는 "저는 도경완 선배처럼은 못 산다"고 이야기했다. 김진웅 아나운서는 "선배님께 결례인 말일 수 있지만 저는 누군가의 서브가 돼서는 못 산다 "고 폭탄 발언을 해 논란이 됐다.


"도경완이 서브" 장윤정, 김진웅 무시 발언 용서 "사과에도 용기 필요"…
방송 후 장윤정은 "친분도 없는데"라며 "상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다"고 김진웅 아나운서의 발언에 대놓고 불쾌함을 드러냈다.

이에 김진웅 아나운서는 "오늘 방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올린다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전한다"며 "아직까지 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다. 그 결과 해서는 안 될 말을 내뱉고 말았다"고 사과문을 게재했다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 장윤정 글 전문


정말 많은 분들께서 제 글에 공감해주시고 속상했던 마음 달래주셔서 감사의 말씀 올립니다. 정말 정말 감사합니다.

조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔습니다.

사과하는 데에는 용기가 필요했을테고 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각합니다.

긴 말하지 않겠습니다.

앞날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바라겠습니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, ♥도경완 저격한 아나에 분노 "서브? 친분도 없는데"

2.

쯔양, 반려묘 유기 의혹 해명 "다시 데려오기 미안..이사 후 함께 살 계획"

3.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

4.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

5.

임라라, 임신 중 유난 논란 해명 "갑상선 기능 저하증 투병, 죽을 것 같다" ('엔조이커플')

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, ♥도경완 저격한 아나에 분노 "서브? 친분도 없는데"

2.

쯔양, 반려묘 유기 의혹 해명 "다시 데려오기 미안..이사 후 함께 살 계획"

3.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

4.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

5.

임라라, 임신 중 유난 논란 해명 "갑상선 기능 저하증 투병, 죽을 것 같다" ('엔조이커플')

스포츠 많이본뉴스
1.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

2.

"무조건 5이닝" LG 우승 승부수 제동 걸렸다, 도대체 왜?

3.

"선수 요청입니다" 미스터리 풀렸다, 96구 던지고 왜 또 나왔나 했더니[대전 현장]

4.

'가을야구도 위태하다' 12연패 탈출 도전…롯데, 포수-외야수 엔트리 조정

5.

KIA 5년 만에 30홈런 외국인 타자 배출…LG 톨허스트 15이닝 무실점 끝[광주 레코드]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.