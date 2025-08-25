"도경완이 서브" 장윤정, 김진웅 무시 발언 용서 "사과에도 용기 필요"…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 김진웅 KBS 아나운서가 장윤정 도경완 부부를 두고 무례한 발언을 해 논란이 인 가운데, 장윤정이 김진웅 아나운서의 사과를 받아주는 대인배 면모를 보였다.
정말 많은 분들께서 제 글에 공감해주시고 속상했던 마음 달래주셔서 감사의 말씀 올린다"며 "조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔다"고 김진웅 아나운서에게 직접 사과를 받았다고 밝혔다.
김진웅 아나운서는 지난 24일 방송된 KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 도경완 장윤정 부부를 두고 무례한 발언을 해 논란이 일었다. 결혼정보회사에서 상담을 받던 중 엄지인 아나운서는 "개인적으로 남자 후배들 중에 장가를 잘 갔다 하는 친구가 도경완"이라고 언급했는데, 김진웅 아나운서는 "저는 도경완 선배처럼은 못 산다"고 이야기했다. 김진웅 아나운서는 "선배님께 결례인 말일 수 있지만 저는 누군가의 서브가 돼서는 못 산다 "고 폭탄 발언을 해 논란이 됐다.
다음은 장윤정 글 전문
정말 많은 분들께서 제 글에 공감해주시고 속상했던 마음 달래주셔서 감사의 말씀 올립니다. 정말 정말 감사합니다.
조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔습니다.
사과하는 데에는 용기가 필요했을테고 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각합니다.
긴 말하지 않겠습니다.
앞날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바라겠습니다.