[공식]진지희, 더해리미디어 전속계약 체결…고주원과 한솥밥

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 진지희가 더해리미디어와 새로운 여정을 시작한다.
JTBC '우리가 사랑할 수 있을까'에서 10대의 어두운 내면을, 영화 '고령화 가족'에서는 사춘기 소녀를 실감 나게 연기하며 호평을 받았다. 이 같은 탄탄한 연기력을 바탕으로 SBS '펜트하우스' 유제니 역과 MBN '완벽한 결혼의 정석' '한유라 역을 통해 이제는 아역 이미지를 벗고 성인 배우로서의 입지를 다졌다.
특히 '완벽한 결혼의 정석'은 진지희의 첫 성인 악역 연기 도전이었음에도 불구하고 '극강의 빌런'이라는 별명을 얻을 정도로 완벽한 캐릭터 소화력으로 시청자들에게 뜨거운 반응을 얻었다. 다채로운 캐릭터로 변신을 통해 연기 내공을 쌓아온 진지희는 이제 이름만으로도 신뢰를 주는 배우로 자리매김한 것이다
더해리미디어는 숏폼 드라마 제작 및 플랫폼 론칭 등 미디어 시장 본격 진출을 앞둔 만큼, 보다 다양한 플랫폼을 통해 더욱 확장된 활동을 선보일 진지희의 활약에 기대가 모인다. 현재 배우 고주원이 소속돼 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com