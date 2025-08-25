스포츠조선

[공식]진지희, 더해리미디어 전속계약 체결…고주원과 한솥밥

기사입력 2025-08-25 08:12


[공식]진지희, 더해리미디어 전속계약 체결…고주원과 한솥밥
사진 제공=더해리미디어

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 진지희가 더해리미디어와 새로운 여정을 시작한다.

더해리미디어 측은 25일 "향후 진지희가 연기 활동에 전념할 수 있도록 적극적으로 지원하고, 진지희만의 매력을 온전히 전할 수 있는 여정을 함께해 나갈 것"이라며 "어떻게 하면 더 좋은 배우가 될 수 있을 지를 함께 고민하며 진지희의 동반자로서 곁을 든든하게 지키겠다"라며 전속계약 체결 소식을 전했다.

진지희는 MBC 시트콤 '지붕뚫고 하이킥' 이후 사극, 현대극, 시트콤 등 다양한 장르와 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼을 넓혔다.

JTBC '우리가 사랑할 수 있을까'에서 10대의 어두운 내면을, 영화 '고령화 가족'에서는 사춘기 소녀를 실감 나게 연기하며 호평을 받았다. 이 같은 탄탄한 연기력을 바탕으로 SBS '펜트하우스' 유제니 역과 MBN '완벽한 결혼의 정석' '한유라 역을 통해 이제는 아역 이미지를 벗고 성인 배우로서의 입지를 다졌다.

특히 '완벽한 결혼의 정석'은 진지희의 첫 성인 악역 연기 도전이었음에도 불구하고 '극강의 빌런'이라는 별명을 얻을 정도로 완벽한 캐릭터 소화력으로 시청자들에게 뜨거운 반응을 얻었다. 다채로운 캐릭터로 변신을 통해 연기 내공을 쌓아온 진지희는 이제 이름만으로도 신뢰를 주는 배우로 자리매김한 것이다

더해리미디어 관계자는 "최근 진지희 배우가 전속계약과 함께 연극 '시련'과 '뉴 케어' 광고 등 다양한 분야로 활동 범위를 넓혀가고 있으며 차기작으로는 주인공으로 촬영을 마친 영화로 찾아 뵐 수 있을 것 같다"며 "앞으로도 다양한 장르와 폭넓은 분야에서 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아까지 않을 것이니 많은 응원과 관심 부탁드린다"라고 전했다.

더해리미디어는 숏폼 드라마 제작 및 플랫폼 론칭 등 미디어 시장 본격 진출을 앞둔 만큼, 보다 다양한 플랫폼을 통해 더욱 확장된 활동을 선보일 진지희의 활약에 기대가 모인다. 현재 배우 고주원이 소속돼 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

