이선빈 "♥이광수와 노력 안 해도 8년째 장기 연애, 개그코드 잘 맞아" ('미우새')

기사입력 2025-08-25 08:34


이선빈 "♥이광수와 노력 안 해도 8년째 장기 연애, 개그코드 잘 맞아"…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '미우새' 이선빈이 공개 연인 이광수를 향한 애정을 드러냈다.

24일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 배우 이선빈이 스페셜MC로 출연했다.

이선빈은 배우 이광수와 8년째 장기 열애 중이다. 신동엽은 이선빈에게 장기 열애 비결을 물었고 이선빈은 "8년이나 되다 보니까 이런 걸 물어보시는 분이 많더라. 결국에는 본인의 성향과 맞거나 코드가 제일 중요한 거 같다. 개그코드라든지 식성도 될 수 있다. 그런 것들이 잘 맞으면 노력하지 않아도 장기 연애할 수 있는 거 같다"고 답했다.


이선빈은 "저는 개그코드가 잘 맞는다. 둘 다 장난꾸러기라는 얘기를 많이 들었다"며 "저를 작품 안에서 겪으신 분들이 그 분(이광수)과 인연과 있으시면 '왜 만나는지 알겠다'는 말을 서로 듣는다. 분위기라든지 재밌는 걸 종하하고 장난꾸러기 같은 게 잘 맞는 거 같다"

이어 이선빈은 배우 김혜수의 미담을 공개하기도 했다. 이선빈은 "제가 김혜수 선배님과 같은 작품을 하는 게 저희 어머니 꿈이었다"며 "'굿바이 싱글'이라는 영화에서 아주 작은 단역으로 나왔다"고 운을 뗐다.

이선빈은 "대사 몇 마디 하는 단역이었는데 김혜수 선배님과 몸싸움도 해야 하고 말싸움도 해야 했다"며 "몸싸움 신에서 리허설을 하는데 김혜수 선배님이 '다치니까 손톱 깎고 가겠다'고 하시더라. 저를 배려해 주시는 모습을 보고 주연배우가 되면 더 배려하고 양보해야겠다 생각했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

