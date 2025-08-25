스포츠조선

김종국 '급'결혼발표→유재석 "왜 이런 식으로 하냐" 당황(런닝맨)

기사입력 2025-08-25 09:05


[스포츠조선 고재완 기자] 김종국의 결혼 발표가 예고됐다.

지난 24일 방송된 SBS '런닝맨'은 '런닝체대 상품대첩'으로 꾸며져 멤버들은 마음만은 체육인으로 분해 등장했다. 특히, 양세찬과 지예은은 체조부로 등장해 각각 양악선과 짭연재 코스프레로 웃음을 선사했고 유재석은 "우리는 그냥 주민센터 같다"고 덧붙였다. 이날 게스트로는 세계를 제패하고 다시 돌아온 '유도 국가대표' 김민종, 김하윤 선수가 출연해 반가움을 자아냈다.

첫 미션은 '런닝 양말 헌터스'로 상대 팀의 양말과 이름표를 벗기면 점수를 획득할 수 있었다. 김민종, 김하윤 선수가 출격하면 상대 팀은 속수무책으로 당했는데 마지막 경기에서 두 사람이 맞붙었다. 김민종은 지석진, 김하윤은 양세찬과 한 편이 되어 맞대결을 펼쳤고, 김민종과 김하윤은 치열한 힘 싸움으로 긴장감을 자아냈다. 이 때, 양세찬이 김민종 얼굴에 뽀뽀하는 기습 작전으로 압박했고 결국 김하윤이 승리를 따냈다.

점심 식사를 건 두 번째 미션 '정답에 닿기를' 미션에서는 오랜만에 돌아온 베개 싸움이 폭소를 자아냈다. 김하윤과 대결을 펼치게 된 최다니엘은 "진짜로 한다"면서 강력한 공격에 정신을 못 차렸고 결국 김하윤의 베개가 터지기도 했다. 이후 김하윤X지석진 VS 김민종X유재석 대결이 성사됐다. 지석진과 유재석은 일찌감치 탈락한 채, 김하윤과 김민종이 또 한 번 대결을 펼치며 흥미를 자아냈고 결국 김하윤이 정답 우선권을 따냈지만 지석진의 연이은 실수로 김민종X유재석이 정답을 맞혔다.

이후 점심 시간에서는 가위바위보를 통해 원하는 짜장면을 먹게 된 최다니엘과 지예은에 대해 멤버들이 러브라인은 시도했지만 최다니엘은 "난 네가 좋은 게 아니고 짜장이 좋은 거고 너 때문에 즐거운 게 아니고 짜장 때문에 즐거운 것"이라고 칼 대답해 큰 웃음을 선사했다. 이날 레이스 최종 결과, 유재석, 김민종, 하하, 양세찬이 업어치기 당하기 벌칙을 받았다.

한편, 방송 말미에는 화제의 '김종국 결혼 발표' 예고가 전격 공개됐다. 게스트로 배우 장동윤, 김아영이 예고된 가운데 유재석은 "왜 결혼 발표를 이런 식으로 하냐"며 김종국의 결혼 발표를 당황스러워했다. 공교롭게도 이날 커플 레이스에 맞춰 '종숙이'로 여장한 김종국에 유재석은 결혼식장에서 레이스를 하게 되자, "신랑 김종국"을 외치며 즉석 결혼 사회로 웃음을 유발하기도 했다. 김종국의 깜짝 결혼 발표 소식이 공개되는 '런닝맨'은 31일 오후 6시 10분에 방송된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

