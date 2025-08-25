스포츠조선

"1000만 같은 기적의 500만"..조정석 '좀비딸' 올해 최고 기록 경신[공식]

기사입력 2025-08-25 09:11


사진 제공=NEW

[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 코미디 영화 '좀비딸'(필감성 감독, 스튜디오N 제작)이 누적 관객수 500만을 돌파했다.

25일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '좀비딸'은 개봉한지 26일 만인 지난 24일 오후 7시 기준 누적 관객수 500만6258명을 동원했다.

이는 2025년 국내 개봉작 중 최초의 500만 관객 돌파이자, '베테랑2'(24, 류승완 감독) 이후 약 11개월 만에 극장가에 내린 단비 같은 500만 소식이다.

또한, 2023년 여름 최고 흥행작 '밀수'(류승완 감독)의 500만 기록(36일)보다 빠른 속도이며 2024년 여름 최고 흥행작 '파일럿'(김한결 감독)의 최종 스코어(471만8036명)를 넘어선 기록이다.

올해 한국 영화 중 사전 예매량 최고 기록을 세운 데 이어, 역대 한국 코미디 영화 중 최고 오프닝을 기록한 '좀비딸'은 'F1 더 무비'와(조셉 코신스키 감독) '미션 임파서블: 파이널 레코닝'(크리스토퍼 맥쿼리 감독)을 제치고 2025년 최고 흥행 영화의 타이틀을 차지했다. 여기에 올해 최장기간(23일) 연속 박스오피스 1위까지 세우며 연일 신기록을 써내려가고 있다.


'좀비딸'의 500만 돌파를 기념해 조정석, 이정은, 조여정, 윤경호, 최유리 그리고 필감성 감독의 친필 메시지 인증샷이 공개됐다. 배우들은 저마다 개성 넘치는 메시지를 통해 관객들에게 감사의 마음을 전했다. 필감성 감독은 "이 모든 것이 기적 같다. 영화의 진정한 완성은 관객이라 믿는다. '좀비딸'을 완성시켜주신 500만 관객 여러분께 깊이 감사드린다"며 올여름 '좀비딸'을 찾아준 500만 관객에게 진심 어린 감사의 인사를 전했다.

이윤창 작가의 동명 인기 웹툰을 영화화 한 '좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 이야기를 그린 작품이다. 조정석, 이정은, 조여정, 윤경호, 최유리 등이 출연했고 '인질'의 필감성 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

