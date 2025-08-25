스포츠조선

아이브 안유진 "'골든' 커버 잘했다고? 아직 멀었죠. 제가 무슨"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-25 13:20


아이브 안유진 "'골든' 커버 잘했다고? 아직 멀었죠. 제가 무슨"[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 안유진이 겸손한 모습까지 보였다.

24일 정재형의 유튜브 채널에는 '다들 댓글도 성 빼고 유진이라고 해주시면 좋겠다'는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정재형은 화제가 됐던 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)' OST '골든' 커버 영상을 언급했다. 정재형은 "'골든' 부르는 거 봤다. 음악적으로 도약하려는 욕심이 느껴졌다"고 했고 안유진은 "감사하다. 저는 노래 잘하는 게 진짜 멋있다고 생각한다"고 말했다. 정재형은 "'골든' 잘하지 않았냐"라고 칭찬했지만, 안유진은 "제가요? 아직 멀었죠. 제가 무슨"이라며 겸손한 모습을 보였다. 또 "노래 부르는 게 너무 재미있다. 노래를 더 잘 부르게 되면 재미있지 않을까 한다. 일을 떠나 즐길 때도 노래를 잘했으면 좋겠다"고 덧붙였다.


아이브 안유진 "'골든' 커버 잘했다고? 아직 멀었죠. 제가 무슨"[SC…
정재형은 "고음을 해냈을 때의 뿌듯함이 있지 않냐"고 물었고, 안유진은 "콘서트에서 고음을 하면 관객 환호성이 즉각적으로 나온다. 퍼포먼스와는 또 다른, 현장에서만 느낄 수 있는 짜릿함이 있다"고 공감했다.

안유진은 또 다른 아티스트와 협업을 하지 않은 이유에 대해서도 "아직은 때가 아닌 것 같다. 좀더 수련해야 한다"고 전했다.

안유진은 최근 '골든' 커버 영상을 공개해 화제를 모았다. 아이즈원 시절부터 압도적인 고음 실력을 뽐냈던 안유진은 어렵기로 소문난 '골든'까지 매끄럽게 소화해 내며 호평을 받았다. 하지만 일부 네티즌들은 후보정이 과했다며 눈총을 보내기도 했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

2.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

3.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

4.

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

5.

'전처 딸 파양' 김병만, 친자녀·♥아내 당당히 공개 "세상 하나뿐인 여자"

연예 많이본뉴스
1.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

2.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

3.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

4.

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

5.

'전처 딸 파양' 김병만, 친자녀·♥아내 당당히 공개 "세상 하나뿐인 여자"

스포츠 많이본뉴스
1.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

2.

'엄청난 반전' 1티어 피셜! 김민재 매각 철회→뮌헨 결국 대체자 못찾았다…'KIM의 폭발적인 드리블' 극찬 세례

3.

5회까지 노히트 행진중이었는데... 3연속 안타로 2실점 패전. 하필 도루 1위에게 첫 안타→도루 신경쓰다 직구에 3루타 쾅[SC 포커스]

4.

"9번 아이언으로 PK 찬게 문제" 심판 탓 NO!→실축한 브루노에 쏟아진 '폭풍 비난'…"나만의 루틴 있는데 심판이 사과 안 해 화나"

5.

'한국 위해 독일 국대 포기' 혼혈 옌스 카스트로프, 분데스리가 데뷔 성공!...9월 국대 발탁? '금일 발표'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.