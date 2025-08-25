아이브 안유진 "'골든' 커버 잘했다고? 아직 멀었죠. 제가 무슨"[SC…

24일 정재형의 유튜브 채널에는 '다들 댓글도 성 빼고 유진이라고 해주시면 좋겠다'는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 정재형은 화제가 됐던 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)' OST '골든' 커버 영상을 언급했다. 정재형은 "'골든' 부르는 거 봤다. 음악적으로 도약하려는 욕심이 느껴졌다"고 했고 안유진은 "감사하다. 저는 노래 잘하는 게 진짜 멋있다고 생각한다"고 말했다. 정재형은 "'골든' 잘하지 않았냐"라고 칭찬했지만, 안유진은 "제가요? 아직 멀었죠. 제가 무슨"이라며 겸손한 모습을 보였다. 또 "노래 부르는 게 너무 재미있다. 노래를 더 잘 부르게 되면 재미있지 않을까 한다. 일을 떠나 즐길 때도 노래를 잘했으면 좋겠다"고 덧붙였다.
정재형은 "고음을 해냈을 때의 뿌듯함이 있지 않냐"고 물었고, 안유진은 "콘서트에서 고음을 하면 관객 환호성이 즉각적으로 나온다. 퍼포먼스와는 또 다른, 현장에서만 느낄 수 있는 짜릿함이 있다"고 공감했다.
안유진은 또 다른 아티스트와 협업을 하지 않은 이유에 대해서도 "아직은 때가 아닌 것 같다. 좀더 수련해야 한다"고 전했다.
안유진은 최근 '골든' 커버 영상을 공개해 화제를 모았다. 아이즈원 시절부터 압도적인 고음 실력을 뽐냈던 안유진은 어렵기로 소문난 '골든'까지 매끄럽게 소화해 내며 호평을 받았다. 하지만 일부 네티즌들은 후보정이 과했다며 눈총을 보내기도 했다.