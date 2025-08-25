박수홍 딸 재이, '예쁜 공주님' 됐네..자상한 아빠 품에 안겨 서촌 데…

스포츠조선

박수홍 딸 재이, '예쁜 공주님' 됐네..자상한 아빠 품에 안겨 서촌 데이트

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 방송인 박수홍이 딸 재이와 행복한 데이트를 공개?다.

25일 박수홍은 재이가 포스팅된 SNS 사진을 리그램하며 딸의 귀여움을 자랑했다.

이날 박수홍은 예쁘게 차려 입은 딸 재이를 품에 안고 서촌 데이트에 나섰다.

편한 티셔츠에 비슷한 컬러로 맞춘 레이스 스커트를 매치한 재이는 공주님처럼 러블리한 모습으로 훈훈함을 자아냈다.


박수홍은 어느새 한 손으로 들기 어려울 정도로 쑥쑥 큰 재이를 품에 안고 행복한 미소를 짓기도 했다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했으며 지난해 시험관 시술로 임신에 성공, 딸 재이를 품에 안았다.

이들 부부는 지난해 11월 강남구 압구정 소재 아파트를 공동명의로 70억 5000만 원에 매수해 화제가 됐다.

