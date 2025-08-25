'김지석♥' 이주명, 모태 연예인이었네..하와이 데이트 잊게 만든 4차원…

스포츠조선

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이주명이 '마이 유스'로 돌아온다.

이주명은 오는 9월 5일 첫 방송되는 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'(박시현 극본, 이상엽 고혜진 연출)에서 아역부터 꾸준히 성장해 성인 연기자로 자리잡은 배우 모태린 역을 맡아 감성 충만한 로맨스 연기를 펼친다.

'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기)와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 성제연(천우희)의 감성 로맨스를 그린 작품이다.

이주명이 연기하는 모태린은 이름부터 '모태 연예인'인 아역 출신 베테랑 배우로 감정에 솔직한 4차원 매력을 지닌 인물. 학창 시절 첫사랑 김석주(서지훈)와의 재회 이후 '매콤달콤'한 로맨스를 선보이며 시청자의 설렘을 자아낼 전망이다.

특히 최근 공개된 '마이 유스' 티저 영상에서는 김석주와의 재회에 당황한 듯한 모태린의 모습이 시선을 집중시킨 바. 여기에 어디로 튈지 모르는 모태린의 엉뚱함과 싱그러운 매력까지 더해지며 '마이 유스' 본방송에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.

앞서 이주명은 드라마 '국민 여러분!', '미씽: 그들이 있었다', '카이로스', '이벤트를 확인하세요', '스물다섯 스물하나', '패밀리', '모래에도 꽃이 핀다' 등 다채로운 캐릭터 변신을 이어가며 남다른 존재감을 각인시켰다. 스크린 데뷔작인 영화 '파일럿'에서는 당찬 매력을 지닌 파일럿 윤슬기 역을 입체적인 캐릭터 연기를 소화했으며, 제32회 대한민국문화연예대상 우수상, 2024 서울국제영화대상 신인여우상, 2024 올해의 여성영화인상 신인연기상을 수상, 탄탄한 연기 내공과 가능성을 입증하며 배우로서 한 단계 도약했다.

이번 '마이 유스'를 통해 지금까지와는 또 다른 새로운 결의 캐릭터를 담아내며 신선한 활약을 보여줄 이주명의 변신에 관심이 집중된다.

또 이주명은 최근 12세 연상의 공개 연인인 김지석과의 하와이 데이트가 포착되며 결혼이 임박한 것이 아니냐는 시선이 이어지기도. 이에 대한 궁금증도 생겨나고 있다.


한편, 이주명의 색다른 연기 변신을 만나볼 수 있는 '마이 유스'는 매주 금요일 오후 8시 50분 2회 연속으로 방송되며, 쿠팡플레이에서 다시 볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

