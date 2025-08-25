스포츠조선

"새아빠 모시고 사는中"…조현아, '미우새' 합류→母 마지막 유언 듣고 '눈시울'(미우새)

기사입력 2025-08-25 15:42


[스포츠조선 고재완 기자] 어반자카파 조현아가 SBS '미운 우리 새끼'에 합류한다.

조현아는 31일 방송하는 '미우새'에 등장할 예정이다. 24일 방송한 예고편에서 조현아는 화장실을 꾸며놓고 아빠를 불렀고 아빠는 화장실을 보고 "좋은대"라며 웃었다.


앞서 조현아는 '미우새' 스페셜 MC 출연해 "현재 아빠가 새 아빠"라고 말해 화제를 모은 바 있다. 엄마의 재혼으로 같이 살게 된 새 아빠가 있고 "어머니가 돌아가신 뒤에도 새 아빠를 모시고 산다"고 말해 눈길을 끌었다.

이번 예고편에서 조현아는 새 아빠에게 "아빠라고 처음 불렀을 때의 기분과 어머니가 돌아가시기 전 남긴 말"을 묻기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



