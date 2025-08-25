스포츠조선

하이라이트 이기광이라고?…치명적 악역 완성, '아이 킬 유' 휘어잡은 섬뜩함

기사입력 2025-08-25 15:47


하이라이트 이기광이라고?…치명적 악역 완성, '아이 킬 유' 휘어잡은 섬…
사진 제공=어라운드어스

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 하이라이트 멤버 겸 배우 이기광이 치명적인 악역 캐릭터를 선보였다.

이기광은 최근 웨이브를 통해 공개된 하드보일드 액션 드라마 시리즈 '아이 킬 유'에서 주연 한호중 역으로 출연해 극 분위기를 휘어잡는 존재감을 발휘했다.

'아이 킬 유'에서 이기광은 대형 건설사의 손녀 한지연(강지영 분)의 이복 오빠이자 열등감을 품고 집안의 후계자가 될 기회를 노리는 호중 캐릭터를 실감 나게 표현했다. 악역으로 분한 이기광의 잔혹한 연기 변신이 극 분위기를 전환 시키는 몰입감을 자아냈다.

특히 이기광은 후계자가 되기 위해 수단을 가리지 않는 호중의 거침없는 악행을 실감 나게 표현했다. 음주 뺑소니 사망 사건의 주범이 지연이라는 사실이 밝혀지며 세간이 떠들썩한 가운데, 호중은 지연을 감옥에 보내고자 제보 영상을 검찰과 언론에 보냈다.

극을 장악하는 이기광의 광기 어린 눈빛과 섬뜩한 얼굴은 눈을 뗄 수 없는 팽팽한 긴장감을 유발했다. 할아버지이자 회장의 눈 밖에 나 있던 호중은 지연을 납치하는 데 혈안이 됐다. 회사를 물려받기 위해서라면 지연의 목숨 따윈 안중에도 없는 호중의 폭주와 냉혹한 면모가 예측 불가한 전개로 이어졌다.

이기광의 몸을 사리지 않는 과감한 액션도 돋보였다. 얼굴이 똑같은 선우(강지영 분)를 지연으로 오인한 호중은 선우에게 주주 위임장에 사인하라고 협박하며, 차분한 미소 뒤에 감춰진 잔인한 본성을 드러내 보는 이들을 서늘하게 했다. 그러다 또 다른 무리와 마주한 호중은 겁 없이 몸을 내던지는 속도감 있는 액션으로 짜릿한 도파민을 선사했다.

이기광은 하이라이트 멤버이자 솔로 아티스트, 배우로도 만능 행보를 펼치고 있다. 이번 '아이 킬 유'를 통해 그간 보여준 적 없는 캐릭터를 소화하며 스펙트럼을 또 한 번 넓힌 만큼, 이기광의 앞으로 연기 활동에도 기대감이 높아진다.

이기광이 속한 하이라이트는 올해 미니 6집 'From Real to Surreal(프롬 리얼 투 서리얼)' 타이틀곡 'Chains(체인스)'로 활동했으며, 현재 2025 단독 콘서트 'RIDE OR DIE(라이드 오어 다이)' 아시아 투어를 성황리에 이어가고 있다. 또 자체 콘텐츠 '하이라이트의 슛오프 시즌2'로도 팬들과 소통 중이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

