스포츠조선

엄정화, 56세 안 믿기는 비키니 입고 야외 태닝 근황 "햇살에"

기사입력 2025-08-25 18:14


엄정화, 56세 안 믿기는 비키니 입고 야외 태닝 근황 "햇살에"

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 겸 배우 엄정화가 야외에서 비키니 태닝 중인 모습을 공개했다.

25일 엄정화는 "햇살에"라는 글과 함께 사진 몇 장을 공개했다.


엄정화, 56세 안 믿기는 비키니 입고 야외 태닝 근황 "햇살에"
사진 속에서 엄정화는 구릿빛 건강한 피부와 함께 비키니 차림으로 군살제로 탄탄한 몸매를 선보였다.

시원한 야외에서 바람과 햇빛을 느끼며 힐링하고 있는 모습이 눈길을 끈다.


엄정화, 56세 안 믿기는 비키니 입고 야외 태닝 근황 "햇살에"
한편 엄정화는 ENA 드라마 '금쪽 같은 내 스타'에 출연 중이다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 日 남친과 상견례 직전 파혼..착잡한 심경 "결혼 앞두고 상황 이별"

2.

배우 한채원, 집에서 숨진 채 발견..짧은 생 마감 오늘(25일) 14주기

3.

송하윤 학폭 제보자, 경찰 조사 위해 韓 입국.."100억 손배소 준비 중"

4.

'140조 기부' 빌 게이츠 "이재용 회장에 삼성폰 선물 받아...돈 내지 않았다" ('유퀴즈')

5.

"도경완=서브" 김진웅 아나, 하차 청원·방송 삭제까지…논란 후폭풍[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 日 남친과 상견례 직전 파혼..착잡한 심경 "결혼 앞두고 상황 이별"

2.

배우 한채원, 집에서 숨진 채 발견..짧은 생 마감 오늘(25일) 14주기

3.

송하윤 학폭 제보자, 경찰 조사 위해 韓 입국.."100억 손배소 준비 중"

4.

'140조 기부' 빌 게이츠 "이재용 회장에 삼성폰 선물 받아...돈 내지 않았다" ('유퀴즈')

5.

"도경완=서브" 김진웅 아나, 하차 청원·방송 삭제까지…논란 후폭풍[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'시간이 없다' 아직도 5.5G차. LG는 6연승중. 이제 26경기뿐인데... 한화에게 역전의 기회가 올까[SC 포커스]

2.

'3744억' 쓰고 이 모양 이 꼴이야! 아모림 이대로면 경질이다...BBC도 우려

3.

[현장인터뷰]홍명보 감독 "카스트로프, 파이터적 성향…손흥민 주장 변화 선택, 꾸준히 고민"(일문일답)

4.

위즈덤 30개 홈런보다, 이 선수의 한방이 더 기억날 듯...78억 FA 보상 신화, 이제 시작이다

5.

이삭 역대급 날벼락! 리버풀의 영입 중단→"사실상 공격수 여섯명 있다"…민심 잃은 뉴캐슬서 한 시즌 더?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.