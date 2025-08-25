엄정화, 56세 안 믿기는 비키니 입고 야외 태닝 근황 "햇살에"

이유나 기자
기사입력 2025-08-25 18:14
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
이세영, 日 남친과 상견례 직전 파혼..착잡한 심경 "결혼 앞두고 상황 이별"
배우 한채원, 집에서 숨진 채 발견..짧은 생 마감 오늘(25일) 14주기
송하윤 학폭 제보자, 경찰 조사 위해 韓 입국.."100억 손배소 준비 중"
'140조 기부' 빌 게이츠 "이재용 회장에 삼성폰 선물 받아...돈 내지 않았다" ('유퀴즈')
"도경완=서브" 김진웅 아나, 하차 청원·방송 삭제까지…논란 후폭풍[SC이슈]
'시간이 없다' 아직도 5.5G차. LG는 6연승중. 이제 26경기뿐인데... 한화에게 역전의 기회가 올까[SC 포커스]
'3744억' 쓰고 이 모양 이 꼴이야! 아모림 이대로면 경질이다...BBC도 우려
[현장인터뷰]홍명보 감독 "카스트로프, 파이터적 성향…손흥민 주장 변화 선택, 꾸준히 고민"(일문일답)
위즈덤 30개 홈런보다, 이 선수의 한방이 더 기억날 듯...78억 FA 보상 신화, 이제 시작이다
이삭 역대급 날벼락! 리버풀의 영입 중단→"사실상 공격수 여섯명 있다"…민심 잃은 뉴캐슬서 한 시즌 더?