이경실, 이혼 사건 언급 "입원해 산소호흡기까지 달아..인생 끝나는 날"…

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이경실이 파란만장했던 인생사와 함께 그리운 가족에 대한 마음을 전했다.
25일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에는 이경실이 출연해 요리 연구가 이보은과 개그우먼 이수지를 절친으로 초대했다.
그는 "그땐 내가 어려서 당연히 우리 오빠 집이니까 살아도 된다고 생각했다. 근데 결혼해서 보니까 수저 하나 더 놓는다는 게 보통 일이 아니라는 걸 느꼈다"며 "내가 만약 올케라면 시누이가 대학 합격해서 이제 내가 데리고 살아야 한다면 걱정스러울 거 같은데 새언니는 경비 아저씨나 이웃 사람한테 '시누이가 대학 합격했다'고 자랑했다. 방송국에 들어갔을 때도 자랑하고, 내가 드럼 세탁기를 사줬을 때부터 자랑했다"며 따뜻했던 새언니를 그리워했다.
하지만 이경실의 새언니는 2007년 암으로 세상을 떠났다고. 그는 "내가 재혼하던 해에 새언니가 암으로 돌아가셨다. 재혼하는 날 새언니가 한복 곱게 입고 내 손을 꼭 잡으면서 '고모, 난 이제 진짜 가볍게 갈 수 있을 거 같아. 고모가 좋은 사람 만나서 결혼하니까 너무 좋다'고 하는데 그 얼굴이 잊히지가 않는다"며 울컥했다. 그러면서 "가끔 새언니 생각하면 그립다. 새언니가 있는 봉안당이 드라마에 잘 나오는데 드라마에서 그것만 보이면 벌써 눈물이 터진다. 그런 그리움이 있다"고 털어놨다.
한편 이경실은 첫 번째 이혼 당시를 언급하며 "난 솔직히 결혼을 한번 실패하고 또 결혼했다. 지금 생각해 보면 첫 번째 결혼 때 너무 바빴다. 난 그때 그게 최선을 다해서 잘사는 건 줄 알았다"고 말했다. 이어 "근데 어떻게 보면 남편 입장에서는 아내한테 바쁘게 살아달라고 부탁한 게 아니지 않냐. 지금 생각해 보면 그 사람이 외로웠겠구나 싶다"며 씁쓸한 속내를 털어놨다.