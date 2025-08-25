이경실, 이혼 사건 언급 "입원해 산소호흡기까지 달아..인생 끝나는 날"…

스포츠조선

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이경실이 파란만장했던 인생사와 함께 그리운 가족에 대한 마음을 전했다.

25일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에는 이경실이 출연해 요리 연구가 이보은과 개그우먼 이수지를 절친으로 초대했다.

이날 이경실은 가장 그리운 사람에 대해 묻자 "우리 새언니가 그립다. 내가 대학교 1학년 때부터 첫 번째 결혼하기 전까지 결혼한 우리 오빠 집에서 살았다"며 "우리 새언니가 날 받아준 거다. 날 받아주기 전에는 우리 언니도 같이 살았다"고 회상했다.

그는 "그땐 내가 어려서 당연히 우리 오빠 집이니까 살아도 된다고 생각했다. 근데 결혼해서 보니까 수저 하나 더 놓는다는 게 보통 일이 아니라는 걸 느꼈다"며 "내가 만약 올케라면 시누이가 대학 합격해서 이제 내가 데리고 살아야 한다면 걱정스러울 거 같은데 새언니는 경비 아저씨나 이웃 사람한테 '시누이가 대학 합격했다'고 자랑했다. 방송국에 들어갔을 때도 자랑하고, 내가 드럼 세탁기를 사줬을 때부터 자랑했다"며 따뜻했던 새언니를 그리워했다.


또한 이경실은 "제일 웃픈 일은 내가 첫 번째 이혼하는 과정에서 사건이 있어서 병원에 입원했다. 산소호흡기까지 꼽고 있었다. 굉장히 슬픈 일인데 우리 새언니가 음식 솜씨가 좋다. 병원 밥이 맛 없으니까 밥을 해왔는데 슬픈 상황에서도 밥이 맛있었다. 그때 당시 병실 밖에 기자들이 엄청나게 많았다. 난 내 인생 끝나는 날인데도 새언니 밥이 맛있었다. 언제 기자들이 쳐들어올지 모르는데도 잘 먹으니까 새언니가 '고모 이제 그만 먹어'라고 했다"며 웃픈 추억을 전했다.

하지만 이경실의 새언니는 2007년 암으로 세상을 떠났다고. 그는 "내가 재혼하던 해에 새언니가 암으로 돌아가셨다. 재혼하는 날 새언니가 한복 곱게 입고 내 손을 꼭 잡으면서 '고모, 난 이제 진짜 가볍게 갈 수 있을 거 같아. 고모가 좋은 사람 만나서 결혼하니까 너무 좋다'고 하는데 그 얼굴이 잊히지가 않는다"며 울컥했다. 그러면서 "가끔 새언니 생각하면 그립다. 새언니가 있는 봉안당이 드라마에 잘 나오는데 드라마에서 그것만 보이면 벌써 눈물이 터진다. 그런 그리움이 있다"고 털어놨다.

한편 이경실은 첫 번째 이혼 당시를 언급하며 "난 솔직히 결혼을 한번 실패하고 또 결혼했다. 지금 생각해 보면 첫 번째 결혼 때 너무 바빴다. 난 그때 그게 최선을 다해서 잘사는 건 줄 알았다"고 말했다. 이어 "근데 어떻게 보면 남편 입장에서는 아내한테 바쁘게 살아달라고 부탁한 게 아니지 않냐. 지금 생각해 보면 그 사람이 외로웠겠구나 싶다"며 씁쓸한 속내를 털어놨다.

