스포츠조선

김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을 것" 충격 고백 ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2025-08-25 22:59


김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…

김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…

김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…

김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…

김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…

김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…

김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…

김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 김병만이 경제권 문제로 순탄치 않았던 첫 번째 결혼 생활을 떠올렸다.

25일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 오는 9월 재혼하는 김병만이 아내와 두 아이를 공개했다.

최근 이혼 소송 아픔을 딛고 재혼을 발표한 김병만은 아내에 대해 "개인적으로 굉장히 설레고, '내가 케어를 받고 있구나'라는 느낌을 받는다. 심적으로 굉장히 안정을 찾고 있고, 그런 안정을 주는 사람을 만나게 됐다"며 "'이 사람 외에는 없다. 나를 다시 이 구렁텅이 속에서 내가 좌절한 순간에 나를 일으켜줄 사람은 이 사람 밖에 없다'는 생각이 들었다"며 애정을 드러냈다.

이혼 소송으로 힘든 시간을 보낸 김병만은 "2010년에 첫 혼인신고를 했다. 그런데 2012년부터 별거 했다"면서 "모든 건 나의 선택이니까 나의 실패라고도 할 수 있다. 정신적으로 굉장히 피폐해져 있는 상태였다"며 조심스레 첫 번째 결혼 생활을 언급했다.

그는 "방송인이고 하니까 소극적일 수밖에 없었던 게 대중들이 어느 정도까지 이해를 해줄까, 내가 어느 정도까지 이야기를 해야 사실로 믿어줄까"라면서 "카메라 없다 그러면 굉장히 심한 상태였다. 저는 엄마랑 둘이 살고 있었다. 근데 혼인신고 하자마자 그 사람이 엄마를 바로 내려보냈다"고 털어놨다.

김병만은 "결혼 후 가장 힘들었던 건 경제적인 문제였다. 모든 경제권을 그분이 요구해서 공인인증서, 주민등록증까지도 다 소유하고 있었다"며 "유일하게 볼 수 있었던 통장은 출연료 지급 통장이었다. 그 외의 통장은 볼 수 없었다. 비밀번호도 바뀌어 있어서 모른다"고 밝혔다. 그는 "은행에 가서 분신 실고를 해서 통장 비밀 번호를 찾아서 확인을 하고, 체크 카드 한도 초과 됐다는 말을 많이 들었다"며 "전처는 한도 2-3천만원 짜리 카드를 갖고 다니면서 쓰고 매달 현금을 뺐다"고 했다.


김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…
김병만은 "항상 주변에서 '공인인증서는 왜 넘겼냐'고 하더라. 공인인증서를 안 넘기면 괴로우니까. 끊임없이 전화가 오고, 공인인증서 본인이 가져갈 때까지 전화가 온다"며 "'나 좀 놔둬' 이런 심정이었다. 감정의 롤러코스터를 많이 탔다. 이런 갈등이 십 수년이 걸렸다. 2019년까지도 그런 갈등의 연속이었다"고 털어놨다.

김병만은 "엄마도 이런 일 때문에 매년 명절 때만 되면 울면서 통곡했다. 나는 이미 빠져나올 수가 없는데, 그래서 엄마 하고도 한동안 연락을 안 했다"며 "조용히 말하지 않고 몇 가지 보름치를 챙겨서 나온다. 그리고 연락을 안하고 그 기간이 점점 길어졌다"며 경제권 문제로 순탄치 않았던 결혼 생활을 떠올렸다.


김병만은 "이혼 소송을 하면서 변호사가 '이것 밖에 못 벌었냐. 다 어디 갔냐'고 하더라"며 "2017년에 척추 부러졌을 때도 미국 병원에 입원해 있는데 보통 아내라고 하면 찾아와야 하지 않냐. 안 왔다. 장애인이 되냐 마냐 할 땐데. 그 시점이 저 생명 보험이 가입되어 있고 나 죽었으면 이 사람 돈 엄청 벌었을거다"고 밝혔다.


김병만 "전처, 추락사고 후 생명보험 가입...사망했다면 돈 엄청 벌었을…
김병만은 이혼을 하지 않고 버텼던 이유에 대해서는 "개그맨 시험 8번 만에 됐다. 어떻게 얻은 기회냐. 달인이라는 캐릭터를 얻지 않았냐"며 "이혼에 발목 잡힐까 두려웠다. 어렵게 오른 절벽에서 떨어지게 될까 두려웠다. 무탈하게 가려면 이런 구설이 없어야 하니까. 가난 탈출 후 다시 가난으로 돌아가는 게 제일 두려웠다. '우리 엄마 다시 식당일 시키지 않겠다'는 마음이 절실했다"고 털어놨다.

그는 "이혼을 포기하고 커리어를 지키면서 산거다. 방송에서는 행복한 척 한거다. 방송에서 힘든 티 낼 수 없으니까"며 "근데 녹화 전 '지난달보다 수입이 좀 적에 들어온 거 같다'고 전화가 왔다. 괴로워하고 언성이 높아지고 있는 상황 속 '제발 촬영 할 때는 이런 이야기 안 했으면 좋겠다' 생각하며 휴대폰을 던졌다. 이후 촬영에 들어갔는데, 누가 옆에서 칼로 찌르는 고통 이었다"고 털어놨다.

김병만은 "버티다 막다른 골목에 와서 '나 방송 안해도 좋다'고 결정을 했다. '이혼 소송하자'고 해서 찾아갔다"면서 "3년 간의 이혼 소송 끝에 이혼 판결을 받았다. 안 그러면 죽을 것 같았다"고 했다.

그는 "이런 정도까지의 컨디션이었는데 나를 꺼내 준게 지금의 아내다"면서 "사막에서 사람이 죽기 일보 직전이다. 그때 그냥 고여있는 물을 만난 게 아니라 생수 한 통을 만난 거다. 그것도 냉장고에서 방금 꺼낸. 그런 사람이 지금 이 사람이다"며 소중한 아내를 언급하며 웃음 지었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'파격 변신' 고현정, 입원 후 건강 고백 "완치 아냐…치료 집중"

2.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

3.

장원영 군 입대했다..군복 처음 입고 PT→유격 "죄송합니다!"

4.

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

5.

이경실, 이혼 사건 언급 "입원해 산소호흡기까지 달아..인생 끝나는 날" ('4인용식탁')

연예 많이본뉴스
1.

'파격 변신' 고현정, 입원 후 건강 고백 "완치 아냐…치료 집중"

2.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

3.

장원영 군 입대했다..군복 처음 입고 PT→유격 "죄송합니다!"

4.

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

5.

이경실, 이혼 사건 언급 "입원해 산소호흡기까지 달아..인생 끝나는 날" ('4인용식탁')

스포츠 많이본뉴스
1.

유럽 1티어 폭로! '大굴욕' 토트넘 진짜 초비상, 라이벌에 또 물먹을 위기..."무패 우승 CB 영입 제안"→"선수는 아스널행 원해"

2.

"반복 연습이 필요" 로버츠가 기대하는 '좌익수' 김혜성, 어찌됐건 '콘포토는 아니야' 결론 내리고 대안 모색中

3.

안 그래도 없는 살림인데...꼴찌팀은 왜 12홈런 67타점 핵심 타자를 2군에 보냈나

4.

"에제 영입 안했으면 어떡할 뻔 했나" '비피셜' BBC 확인, '햄스트링 부상' 사카→최대 4주 결장…'폭풍 수혈' 걱정없는 아스널

5.

토트넘 1등 정보통 폭로, 레비 회장 정신 좀 차려!...'1875억' EPL 최고 초신성 영입 도전 '사실상 영입 불가'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.