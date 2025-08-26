스포츠조선

장원영, 미녀 여군 첫 변신..호랑이 교관도 녹였다 "PT 네고해 주세요"

기사입력 2025-08-26 06:15


[스포츠조선 이유나 기자] 아이브 장원영이 처음으로 군복을 입고 등장해 모두를 놀라게 했다.


25일 유튜브 전과자 채널에는 이번주 출연자 영상이 선공개됐다.


MC 카이는 "오늘 농촌 체험이냐. 뭐하는데 여기 왔느냐"고 물었고 '방학 특별편 3탄으로 군에 동반입대하고 싶다는 분이 있다'는 제작진 말에 당황했다.


그때 장원영이 군복을 입고 깜짝 등장해 "저랑 군대 동반 입대하는거 괜찮지 않으세요?"라고 물었다.


장원영은 교관의 명령에 따라 유격을 외치며 달리기를 하고 PT 훈련을 받은 뒤 실신지경에 이르자 "오자고 해서 죄송합니다"라고 소리쳤다.

끝내는 마지막에 "여기 택시 잡힙니까?"라고 물어 웃음을 유발했다.

장원영이 출연하는 동반입대편은 28일 공개된다.


한편 장원영이 속한 아이브는 25일 오후 6시(KST) 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 '아이브 시크릿'과 타이틀곡 'XOXZ'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

lyn@sportschosun.com

