이경실, 전남편과 이혼 사건 "입원 후 산소호흡기까지..인생 끝나는 날" ('4인용식탁')

기사입력 2025-08-26 06:00


이경실, 전남편과 이혼 사건 "입원 후 산소호흡기까지..인생 끝나는 날"…

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이경실이 이혼 당시 사건에 대해 언급했다.

25일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에는 이경실이 출연해 요리 연구가 이보은과 개그우먼 이수지를 절친으로 초대했다.

이날 이경실은 가장 그리운 사람으로 '새언니'를 꼽으며 "내가 대학교 1학년 때부터 첫 번째 결혼하기 전까지 결혼한 우리 오빠 집에서 살았다"며 "우리 새언니가 날 받아준 거다. 날 받아주기 전에는 우리 언니도 같이 살았다"고 회상했다.

이어 "그땐 내가 어려서 당연히 우리 오빠 집이니까 살아도 된다고 생각했다. 근데 결혼해서 보니까 수저 하나 더 놓는다는 게 보통 일이 아니라는 걸 느꼈다"며 "내가 만약 올케라면 시누이가 대학 합격해서 이제 내가 데리고 살아야 한다면 걱정스러울 거 같은데 새언니는 경비 아저씨나 이웃 사람한테 '시누이가 대학 합격했다'고 자랑했다. 방송국에 들어갔을 때도 자랑하고, 내가 드럼 세탁기를 사줬을 때부터 자랑했다"며 새언니를 그리워했다.

그러면서 "제일 웃픈 일은 내가 첫 번째 이혼하는 과정에서 사건이 있어서 병원에 입원했다. 산소호흡기까지 했다. 굉장히 슬픈 일인데 우리 새언니가 음식 솜씨가 좋다. 병원 밥이 맛없으니까 밥을 해왔는데 슬픈 상황에서도 밥이 맛있었다. 그때 당시 병실 밖에 기자들이 엄청나게 많았다. 난 내 인생 끝나는 날인데도 새언니 밥이 맛있었다. 언제 기자들이 쳐들어올지 모르는데도 잘 먹으니까 새언니가 '고모 이제 그만 먹어'라고 했다"며 웃픈 추억을 떠올렸다.

이경실은 "새언니가 내가 재혼하던 해에 암으로 돌아가셨다. 내가 재혼할 때 새언니가 한복 곱게 입고 내 손을 꼭 잡으면서 '고모, 난 이제 진짜 가볍게 갈 수 있을 거 같아. 고모가 좋은 사람 만나서 결혼하니까 너무 좋다'고 하는데 그 얼굴이 잊히지가 않는다"며 울컥했다. 이어 "가끔 새언니 생각하면 그립다. 새언니가 있는 봉안당이 드라마에 잘 나오는데 드라마에서 그것만 보이면 벌써 눈물이 터진다. 그런 그리움이 있다"고 털어놨다.


한편 이경실은 이날 첫 번째 남편과의 결혼 생활을 떠올리기도 했다. 그는 "가정이 가장 중요한 것 같다. 난 솔직히 결혼을 한번 실패하고 또 결혼했다. 지금 생각해 보면 첫 번째 결혼 때 너무 바빴다. 난 그때 그게 최선을 다해서 잘사는 건 줄 알았다"며 "근데 어떻게 보면 전남편 입장에서는 (아내한테) 바쁘게 살아달라고 부탁한 게 아니지 않냐. 지금 생각해 보면 그 사람이 외로웠겠구나 싶다"며 씁쓸한 속내를 전했다.

이어 "그때 나도 바쁠 때는 일이 우선이었다. 친정어머니가 우리 집에 계시면서 애들도 키워주셨다. 그래서 애들에 대한 걱정도 안 하고 오로지 일만 열심히 했다"며 "지금은 우리 애들이 커서 얘기하는데 '엄마와 같이 보냈던 시간이 없다'고 하더라. 딸 수아는 자기는 할머니 손에서 자라서 할머니 음식만 먹었지 어릴 때 먹을 수 있는 음식은 못 먹었다고 하더라. 할머니는 그걸 만들 줄 몰랐으니까. 그래서 요즘 오히려 수아한테 초등학교 때 못 먹은 음식을 해준다. 그러면 너무 좋아하는데 좋기도 하면서 안쓰럽다"며 자녀들에게 미안한 마음을 드러냈다.

또한 3세 아들을 둔 이수지에게 "나는 못 해줬는데 우리 아들 보승이는 사춘기를 심하게 겪었다. 엄마가 사랑을 과하게 표현하기도 하고, 부모 자식간에 대화가 많으면 사춘기도 잘 지내는 거 같다"며 "사랑을 듬뿍 주면서 자존감을 계속 높여주면 나중에 (사춘기도) 잘 보낼 거 같다"고 진심 어린 조언을 건넸다.

