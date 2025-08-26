'재혼' 김병만, 딸·아들 존재 이제야 밝혔다..."가족 사진에 내가 없…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 개그맨 김병만이 미모의 아내와 자신을 똑 닮은 딸과 아들을 공개했다.
잠시 후 태명인 첫째 딸 짱이, 둘째 아들 똑이가 등장했다. 김병만은 "짱이는 엄마, 똑이는 아빠 닮았다"면서 "똑이는 앞가슴에 근육 형태가 잡혀 있다. 간호사가 '아기가 무슨 알통을 갖고 태어나냐'고 하더라"며 아이들 이야기에 환하게 웃었다.
두 사람을 다시 만나게 한 건 김병만의 어머니였다. 아내는 "둘 다 제일 많이 힘든 시기가 있었는데 어머님한테 갑자기 전화가 왔다. '잘사냐. 오빠가 지금 많이 힘들다. 한번만 만났으면 좋겠다'고 하시더라"며 "이혼 소식을 들어서 알고 있었는데 망설여졌다"고 떠올렸다. 그러나 아내는 용기를 내 김병만에게 먼저 전화를 걸었고, 그렇게 두 사람은 다시 인연을 맺게 됐다.
김병만은 "'진짜 인연이구나. 돌고 돌아서 이렇게 만나는구나'. 이 사람 만나려고 이런 고생을 한 것 같다"면서 "집사람이 아니라 집이다. 내가 가고 싶은 집. 내가 좋아하는 것 들이 가득찬 집"이라면서 가족을 향한 애정을 드러냈다.
그때 김병만은 "가족 사진에 내가 없다"면서 아이들을 향한 미안한 마음을 전했다. 김병만이 사람 많은 곳을 가지 못하는 탓에 백일잔치, 돌잔치도 집에서 했다고. 아내는 "아빠가 집에 오면 아빠한테서 안 떨어지고, 아빠에 대한 갈증이 있으니까 아빠한테 다 붙어 있더라"고 했다.
김병만은 "용기를 내서 집 근처에서 외식을 했는데, 아이들이 '아빠' 할 때마다 장모님이 입을 막고, 한번은 '아빠라고 부르면 안 되지?'라고 하더라"며 "나의 부족함 때문에 혹시나 오해가 생길까봐 아이들 곁에 못 있어줬다"며 미안한 마음을 드러냈다.
그러나 김병만은 "다시 일어설 수 있는 이유가 생겼지 않나. 그 이유를 공개해서 보여주고 싶었다. 이유가 아이들이니까"라면서 "'행복하게 잘 사는 모습, 책임감 있는 모습 보여주자'는 생각이 들었다"며 아내, 아이들과 함께 방송에 출연한 이유를 밝혀 눈길을 끌었다.
