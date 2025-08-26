스포츠조선

'14kg 감량' 박나래, 외모 자신감 찾더니 男배우 셋과 허물없는 MT行('나래식')

기사입력 2025-08-26 09:58


'14kg 감량' 박나래, 외모 자신감 찾더니 男배우 셋과 허물없는 MT…

[스포츠조선 조지영 기자] 박나래와 배우 이시언, 서인국, 태원석이 한여름 무더위를 날리기 위해 계곡 MT를 떠난다.

오는 27일 저녁 공개되는 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 49회에는 배우 이시언, 서인국, 태원석이 게스트로 등장해 시원한 웃음을 선사한다.

이날 네 사람은 더위를 타파하기 위해 계곡으로 향한다. 특히 운동 마니아로 잘 알려진 이들이 모인 만큼, 즉석에서 물폭탄 벌칙이 걸린 푸쉬업 대결이 펼쳐져 현장을 뜨겁게 달군다. 그중 박나래는 평소 갈고닦은 광배 근육을 풀가동해 예상치 못한 기록을 세워 모두를 놀라게 한다.


물놀이를 즐긴 이들은 박나래표 계곡 음식을 함께 나누며 분위기를 더욱 끌어올린다. 분위기가 달아오르자 허물없는 대화가 이어지고, 서로의 솔직한 속내가 공개돼 웃음과 감동이 교차한다. 여기에 태원석은 의외의 노래 실력을 깜짝 공개해 반전 매력을 발산하기도.

네 사람의 진솔한 매력이 어우러진 '나래식' 49회는 오는 27일 저녁 6시 30분 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

