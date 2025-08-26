김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[S…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 김병만이 이혼 사연과 함께 자신의 '구세주'가 된 가족들을 공개했다.
|
|
|
|
VCR에는 태명을 별명으로 부르고 있는 김병만의 첫째 딸 '짱이'와 둘째 아들 '똑이'가 등장했다. 김병만은 아내를 닮아 키가 큰 첫째를 보며 "사람들이 '생각보다 큰 애를 안고 다닌다'고 한다. 딸이 큰 것이 아니라 제가 작은 것"이라고 폭소했다. 반면, 둘째 똑이는 아빠를 닮아 아직 아기인데도 갈라진 근육과 더불어 엄청난 운동신경을 자랑했다. 수영장에서 능숙하게 아이들과 놀아주는 김병만과 이를 바라보는 아내도 공개됐다.
|
그렇게 둘은 헤어졌지만, 이혼 소송으로 힘든 시간을 보내고 있던 김병만을 본 그의 어머니가 부탁을 하면서 인연이 다시 이어졌다. 김병만은 "(아내와 재회했을 때) 솔직히 그냥 안기고 싶었다. 이 사람은 저에게 '집사람'이 아니라 '집'이다"라고 애정을 드러냈다. 김병만의 애정 어린 고백에 VCR을 지켜보던 사랑꾼 MC들도 감동해 눈시울을 붉혔다.
|
그리고 김병만은 "하늘에 계신 어머니, 아버지가 좋아하실 것 같다. 나이 50이 돼서 '신혼여행이 뭐가 설레겠냐' 했는데, 설렌다"며 기쁜 미소로 혼인 신고 접수증을 자랑스럽게 들어 올렸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com